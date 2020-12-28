Дієтолог розповіла, через які хвороби людина може набирати зайву вагу
Сьогодні, 20:25
Від чого люди гладшають? Досить часто відповідь очевидна: порушення режиму харчування, переїдання і недолік фізичної активності. Однак сприяти набиранню зайвої ваги можуть і хвороби. Їх треба знати, щоб розуміти, що робити і до кого звертатися. А рекомендації дієтолога, як харчуватися, щоб нормалізувати вагу, беруть до уваги ці захворювання.
Про це те, які хвороби сприяють набиранню зайвої ваги, "ТСН" розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Основні захворювання і стани, які можуть сприяти набору зайвих кілограмів:
Гіпотиреоз - зниження продукції гормонів щитовидної залози. Нехватка таких гормонів уповільнює обмінні процеси.
Цукровий діабет. Збільшується відсоток жиру і загальної ваги, розвивається нечутливість до інсуліну.
Порушення роботи гіпофіза і (або) надниркових залоз (збільшується рівень гормону кортизолу і підвищується глюкоза крові). Через підвищення рівня кортизолу порушується обмін білків, жирів і вуглеводів; активується розпад білків, збільшується кількість жирової тканини і зменшується кількість м'язової.
Синдром полікістозних яєчників. Відбувається порушення функції яєчників, підшлункової залози, надниркових залоз, гіпоталамуса і гіпофіза. В результаті може розвинутися ожиріння за чоловічим типом.
Клімакс. До набирання ваги призводить зниження вироблення жіночих статевих гормонів в яєчниках. Чим менший рівень естрогену, тим більше жиру на стегнах і животі. З цієї причини часто у жінок набирання ваги відбувається в період менопаузи. Аналогічний стан розвивається і в разі хірургічного видалення яєчників.
Психічні розлади - психогенна депресія. Вона може супроводжуватися полігафією - порушенням харчової поведінки. Водночас спостерігається підвищений апетит і постійне відчуття голоду.
Привести до надлишку ваги може і приймання медикаментів. Деякі з них як побічний ефект порушують обмін речовин, що впливає на вагу.
Якщо у вас не тільки з'явився надмірна вага, але є втрата працездатності, погіршення самопочуття і специфічні ознаки захворювання (їх багато, для кожної проблеми свої симптоми) - обов'язково потрібно звернутися до ендокринолога, гінеколога, невролога. Пройти необхідне обстеження.
Важливо пам'ятати, що набирання ваги через незбалансоване харчування і пасивний спосіб життя може призвести до неприємних наслідків для здоров'я.
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Про це те, які хвороби сприяють набиранню зайвої ваги, "ТСН" розповіла дієтологиня Світлана Фус.
Основні захворювання і стани, які можуть сприяти набору зайвих кілограмів:
Гіпотиреоз - зниження продукції гормонів щитовидної залози. Нехватка таких гормонів уповільнює обмінні процеси.
Цукровий діабет. Збільшується відсоток жиру і загальної ваги, розвивається нечутливість до інсуліну.
Порушення роботи гіпофіза і (або) надниркових залоз (збільшується рівень гормону кортизолу і підвищується глюкоза крові). Через підвищення рівня кортизолу порушується обмін білків, жирів і вуглеводів; активується розпад білків, збільшується кількість жирової тканини і зменшується кількість м'язової.
Синдром полікістозних яєчників. Відбувається порушення функції яєчників, підшлункової залози, надниркових залоз, гіпоталамуса і гіпофіза. В результаті може розвинутися ожиріння за чоловічим типом.
Клімакс. До набирання ваги призводить зниження вироблення жіночих статевих гормонів в яєчниках. Чим менший рівень естрогену, тим більше жиру на стегнах і животі. З цієї причини часто у жінок набирання ваги відбувається в період менопаузи. Аналогічний стан розвивається і в разі хірургічного видалення яєчників.
Психічні розлади - психогенна депресія. Вона може супроводжуватися полігафією - порушенням харчової поведінки. Водночас спостерігається підвищений апетит і постійне відчуття голоду.
Привести до надлишку ваги може і приймання медикаментів. Деякі з них як побічний ефект порушують обмін речовин, що впливає на вагу.
Якщо у вас не тільки з'явився надмірна вага, але є втрата працездатності, погіршення самопочуття і специфічні ознаки захворювання (їх багато, для кожної проблеми свої симптоми) - обов'язково потрібно звернутися до ендокринолога, гінеколога, невролога. Пройти необхідне обстеження.
Важливо пам'ятати, що набирання ваги через незбалансоване харчування і пасивний спосіб життя може призвести до неприємних наслідків для здоров'я.
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