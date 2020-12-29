Доля Старого ринку: результати перемовин підприємців та міського голови. ВІДЕО





Про це сказав міський голова Ігор Поліщук 22 березня на зустрічі з підприємцями,



З міським головою зустрічалося шестеро підприємців, які представляють інтереси працівників ринку. Власників тимчасових споруд, які підлягають знесенню, на зустрічі не було, – розповів Юрій Здіховський, член ініціативної групи, яка відстоює збереження торгових місць на Центральному ринку.



Згідно із рішенням виконкому, власники одинадцяти тимчасових споруд повинні були їх демонтувати до 15-го березня цього року. Не всі підприємці погодилися звільняти місця, нині тривають суди з міською радою щодо незаконності рішення про демонтаж. Власник одного з контейнерів контейнера справу виграв, – каже Юрій Здіховський.



Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, з підприємцями влада домовилася, що контейнери до кінця цього року зносити не будуть. Також обговорили необхідність реконструкції ринку.



"Іржавих контейнерів бути не може, домовилися про те, що ми подумаємо над тим, щоб повернути зупинку громадського транспорту на місце. І подумаємо, щоб скасувати рішення про демонтаж контейнерів на вулиці Замковій", - каже міський голова.



Представників облспоживспілки на зустріч не запрошували. Суспільне намагалося отримати коментар телефоном, але керівниця Волинської облспоживспілки Марта Кандиба відмовилася розповісти про ситуацію.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Контейнери на Центральному ринку, що на вулиці Замковій – поки не демонтовуватимуть.Про це сказав міський голова22 березня на зустрічі з підприємцями, повідомляє "Суспільне Волині".З міським головою зустрічалося шестеро підприємців, які представляють інтереси працівників ринку. Власників тимчасових споруд, які підлягають знесенню, на зустрічі не було, – розповів, член ініціативної групи, яка відстоює збереження торгових місць на Центральному ринку.Згідно із рішенням виконкому, власники одинадцяти тимчасових споруд повинні були їх демонтувати до 15-го березня цього року. Не всі підприємці погодилися звільняти місця, нині тривають суди з міською радою щодо незаконності рішення про демонтаж. Власник одного з контейнерів контейнера справу виграв, – каже Юрій Здіховський.Зі слів Луцького міського голови Ігоря Поліщука, з підприємцями влада домовилася, що контейнери до кінця цього року зносити не будуть. Також обговорили необхідність реконструкції ринку."Іржавих контейнерів бути не може, домовилися про те, що ми подумаємо над тим, щоб повернути зупинку громадського транспорту на місце. І подумаємо, щоб скасувати рішення про демонтаж контейнерів на вулиці Замковій", - каже міський голова.Представників облспоживспілки на зустріч не запрошували. Суспільне намагалося отримати коментар телефоном, але керівниця Волинської облспоживспілкивідмовилася розповісти про ситуацію.

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