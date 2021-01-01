В автобусі «Варшава–Луцьк» втихомирювали чоловіка, який розпивав алкоголь та чіплявся до пасажирів





Про це



Зазначають, під час патрулювання на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) в с. Переспа до інспекторів звернувся водій автобуса "Варшава — Луцьк". Він повідомив, що в салоні автобуса перебуває чоловік, який розпиває пиво, палить цигарки та образливо чіпляється до інших пасажирів автобуса.



Патрульні встановили, що ці дії вчиняв 35-річний чоловік, який, до того ж, ще й погрожував одному з пасажирів фізичною розправою.



Його зняли з автобуса та склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.44-3 (Перебування в громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту), ч.1 ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рейсовому автобусі сполученням "Варшава-Луцьк" чоловік вживав алкоголь та чіплявся до пасажирів.Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Зазначають, під час патрулювання на автодорозі М-19 (Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече) в с. Переспа до інспекторів звернувся водій автобуса "Варшава — Луцьк". Він повідомив, що в салоні автобуса перебуває чоловік, який розпиває пиво, палить цигарки та образливо чіпляється до інших пасажирів автобуса.Патрульні встановили, що ці дії вчиняв 35-річний чоловік, який, до того ж, ще й погрожував одному з пасажирів фізичною розправою.Його зняли з автобуса та склали адміністративні матеріали за ч.2 ст.44-3 (Перебування в громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту), ч.1 ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ч.1 ст.175-1 (Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях) та ст.173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

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