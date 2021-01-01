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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 23 березня
У Волинській області завтра, 23 березня, синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця.

Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.

Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Луцьку завтра, у вівторок, також очікується хмарна з проясненнями погода. Невеликий сніг, мокрий сніг. Ожеледиця. Вiтер пiвнiчно-захiдний, 7-12 м/с. Температура вночi 3-5° морозу, вдень 3-5° тепла.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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