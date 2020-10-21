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У селищі на Волині звів рахунки із життям 21-річний хлопець

У селищі на Волині звів рахунки із життям 21-річний хлопець
На Волині 21-річний хлопець вчинив самогубство.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Трагедія трапилася 21 березня у селищі Колки. Молодого хлопця виявили повішеним за місцем проживання.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно у підсобному приміщенні власного господарства покінчив із життям 21-річний житель селища Колки. При поверхневому огляді тіла слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направлено на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином задокументували.

Причини такого вчинку наразі невідомі.

Фото - ілюстративне

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Теги: Колки, самогубство, повісився
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