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Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України

Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України
Волинський спортсмен став срібним призером чемпіонату України з тенісу настільного.

Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Чемпіонат України з тенісу настільного серед юнаків і дівчат 2006 року народження, тривав протягом 17-21 березня у Запоріжжі.

За результатами змагань волинянин Ілля Голодюк у парних змаганнях серед юнаків виборов срібну медаль, у парі з одеситом Пилипом Колондеком.

Тренує волинського тенісиста Демчук Є. та Кобернік О.

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Теги: Волинь, теніс, спорт
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