Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України
Сьогодні, 21:18
Волинський спортсмен став срібним призером чемпіонату України з тенісу настільного.
Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з тенісу настільного серед юнаків і дівчат 2006 року народження, тривав протягом 17-21 березня у Запоріжжі.
За результатами змагань волинянин Ілля Голодюк у парних змаганнях серед юнаків виборов срібну медаль, у парі з одеситом Пилипом Колондеком.
Тренує волинського тенісиста Демчук Є. та Кобернік О.
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Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Чемпіонат України з тенісу настільного серед юнаків і дівчат 2006 року народження, тривав протягом 17-21 березня у Запоріжжі.
За результатами змагань волинянин Ілля Голодюк у парних змаганнях серед юнаків виборов срібну медаль, у парі з одеситом Пилипом Колондеком.
Тренує волинського тенісиста Демчук Є. та Кобернік О.
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