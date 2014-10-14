Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України





Про це повідомляють в управлінні у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Чемпіонат України з тенісу настільного серед юнаків і дівчат 2006 року народження, тривав протягом 17-21 березня у Запоріжжі.



За результатами змагань волинянин Ілля Голодюк у парних змаганнях серед юнаків виборов срібну медаль, у парі з одеситом Пилипом Колондеком.



Тренує волинського тенісиста Демчук Є. та Кобернік О.

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