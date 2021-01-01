Волинські велосипедистки завоювали 6 медалей чемпіонату України

Спортсменки з Волині вибороли 6 медалей різного гатунку на чемпіонаті України з велоспорту та треку за олімпійськими видами програми для чоловіків, жінок, юніорів та юніорок у різних вікових категоріях.Змагання відбувалися з 11 по 14 березня у Львові, - повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.У змаганнях взяли участь 20 команд, 213 найкращих велосипедистів України. Також участь в чемпіонаті взяла й команда Білорусі.Спортсмени змагалися у таких дисциплінах Олімпійської програми: спринт, командний спринт, командна гонка, гонка медісон, гонка керін.На чемпіонаті волинські велосипедистки здобули 6 медалей.Зокрема, серед жінок, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала. В спринті вона посіла 3 місце, в гонці керін – 2 місце. Тренує спортсменкуСеред юніорок в командній гонці на дистанції 4 кмтаздобули 3 призове місце.В олімпійському командному спринтіздобули бронзову медаль.У спринтерській гонці Дарина Логвінюк виборола 3 місце. Тренують велосипедисток