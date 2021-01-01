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Волинські велосипедистки завоювали 6 медалей чемпіонату України

Волинські велосипедистки завоювали 6 медалей чемпіонату України
Спортсменки з Волині вибороли 6 медалей різного гатунку на чемпіонаті України з велоспорту та треку за олімпійськими видами програми для чоловіків, жінок, юніорів та юніорок у різних вікових категоріях.

Змагання відбувалися з 11 по 14 березня у Львові, - повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.

У змаганнях взяли участь 20 команд, 213 найкращих велосипедистів України. Також участь в чемпіонаті взяла й команда Білорусі.

Спортсмени змагалися у таких дисциплінах Олімпійської програми: спринт, командний спринт, командна гонка, гонка медісон, гонка керін.

На чемпіонаті волинські велосипедистки здобули 6 медалей.

Зокрема, серед жінок, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала Олександра Логвінюк. В спринті вона посіла 3 місце, в гонці керін – 2 місце. Тренує спортсменку Ковальов В. С.

Серед юніорок в командній гонці на дистанції 4 км Богдана Левченко, Ангеліна Римарчук, Валерія Іосенко та Дарина Логвінюк здобули 3 призове місце.

В олімпійському командному спринті Валерія Іосенко, Дарина Логвінюк та Богдана Лещенко здобули бронзову медаль.

У спринтерській гонці Дарина Логвінюк виборола 3 місце. Тренують велосипедисток Матвійчук – Жолнач В.В., Ковальов Д.В.

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Теги: спорт, Волинь
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