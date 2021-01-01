Волинські велосипедистки завоювали 6 медалей чемпіонату України
Сьогодні, 02:17
Спортсменки з Волині вибороли 6 медалей різного гатунку на чемпіонаті України з велоспорту та треку за олімпійськими видами програми для чоловіків, жінок, юніорів та юніорок у різних вікових категоріях.
Змагання відбувалися з 11 по 14 березня у Львові, - повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь 20 команд, 213 найкращих велосипедистів України. Також участь в чемпіонаті взяла й команда Білорусі.
Спортсмени змагалися у таких дисциплінах Олімпійської програми: спринт, командний спринт, командна гонка, гонка медісон, гонка керін.
На чемпіонаті волинські велосипедистки здобули 6 медалей.
Зокрема, серед жінок, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала Олександра Логвінюк. В спринті вона посіла 3 місце, в гонці керін – 2 місце. Тренує спортсменку Ковальов В. С.
Серед юніорок в командній гонці на дистанції 4 км Богдана Левченко, Ангеліна Римарчук, Валерія Іосенко та Дарина Логвінюк здобули 3 призове місце.
В олімпійському командному спринті Валерія Іосенко, Дарина Логвінюк та Богдана Лещенко здобули бронзову медаль.
У спринтерській гонці Дарина Логвінюк виборола 3 місце. Тренують велосипедисток Матвійчук – Жолнач В.В., Ковальов Д.В.
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Змагання відбувалися з 11 по 14 березня у Львові, - повідомляють в управлінні молоді та спорту Волинської ОДА.
У змаганнях взяли участь 20 команд, 213 найкращих велосипедистів України. Також участь в чемпіонаті взяла й команда Білорусі.
Спортсмени змагалися у таких дисциплінах Олімпійської програми: спринт, командний спринт, командна гонка, гонка медісон, гонка керін.
На чемпіонаті волинські велосипедистки здобули 6 медалей.
Зокрема, серед жінок, чемпіонкою України в олімпійському спринті стала Олександра Логвінюк. В спринті вона посіла 3 місце, в гонці керін – 2 місце. Тренує спортсменку Ковальов В. С.
Серед юніорок в командній гонці на дистанції 4 км Богдана Левченко, Ангеліна Римарчук, Валерія Іосенко та Дарина Логвінюк здобули 3 призове місце.
В олімпійському командному спринті Валерія Іосенко, Дарина Логвінюк та Богдана Лещенко здобули бронзову медаль.
У спринтерській гонці Дарина Логвінюк виборола 3 місце. Тренують велосипедисток Матвійчук – Жолнач В.В., Ковальов Д.В.
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