Галицькі зенітники взяли під охорону волинське небо





Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ



– Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі, й на північно-західному напрямку, – запевняє офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. – Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звісно, проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні «Ягорлик».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО держави у новому секторі відповідальності на Волині.Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ– Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі, й на північно-західному напрямку, – запевняє офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. – Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звісно, проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні «Ягорлик».

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