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Галицькі зенітники взяли під охорону волинське небо

Галицькі зенітники взяли під охорону волинське небо
Дивізіон Львівського зенітного ракетного полку імені гетьмана Івана Виговського вперше заступив на бойове чергування в системі ППО держави у новому секторі відповідальності на Волині.

Про це йдеться на сторінці командування Повітряних Сил ЗСУ

– Сьогодні зенітні ракетні війська посилюють свій бойовий потенціал, нарощують бойові спроможності по всій території держави, в тому числі, й на північно-західному напрямку, – запевняє офіцер управління ЗРВ підполковник Денис Ізосімов. – Це стало можливим завдяки успішно проведеним військовим навчанням, і, звісно, проведенню бойових, дослідницьких та випробувальних пусків підрозділів зенітних ракетних військ на державному полігоні «Ягорлик».


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Теги: ЗСУ, Волинь
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