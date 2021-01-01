Сачко став найкращим тренером, а троє гравців «Волині» увійшли до збірної туру

Головний тренер «Волині» Василь Сачко став найкращим тренером 17 туру Першої ліги, а троє футболістів луцького клубу увійшли до символічної збірної.Про це йдеться на офіційному сайті ФК «Волинь».Важлива і яскрава перемога «Волині» над «ВПК-Агро» (4:0) не лише підняла настрій команді та уболівальникам, а й змусила постійних оглядачів Першої ліги зі «СпортАрени» роздати нашим футболістам чимало індивідуальних номінацій. Так, перший гол в матчі у виконаннівизнали найкращим у турі, а Сіаваш Хагназарі отримав звання «Джокер туру». До слова, наш іранський півзахисник став першим, хто цього сезону забив за «хрестоносців» після виходу на заміну (і разом з тим взяв активну участь ще у двох голах нашої команди). Ці двоє гравців, а також– увійшли до символічної збірної 17-го туру Першої ліги від «Спорт Арени».Цитуємо спортивних експертів:Яскрава перемога над «ВПК-Агро» стала бенефісом для багатьох луцьких футболістів, і в тому числі молодого Мартинюка. Олександр добросовісно відпрацював на своєму фланзі, взяв участь у кількох особливо гострих атаках. Саме він розігрався на лівому фланзі й вирізав гольову подачу під гол туру у виконанні Оринчака. Пізніше вдало підігравав Протасову, зокрема, в ході другої результативної атаки, яку завершив Хагназарі, а також міг забити сам, однак голкіпер перевів м’яча в стійку.За рахунку 1:0 на 67-й хвилині Хагназарі замінив правого хавбека Ляшенка. Вже через чотири хвилини іранець забив після прострілу Протасова, пізніше оборонець ВПК-Агро зрізав м’яча в свої ворота після передачі Сіаваша, а ще в одному моменті він поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті під четвертий гол. Важко пригадати інший випадок, коли настільки багато встигав би джокер після виходу в середині другого тайму, і це дуже важливо для «Волині», у якої заміни не дуже заходили в першому колі.Від перших хвилин Оринчак почав методично долати рубежі захисту «ВПК-Агро» - якщо спершу йому не пощастило влучити, то на 24 хвилині хорошим ударом головою він відкрив рахунок. Надалі не виключався з гри – у цьому турі ніхто не бив по воротах так часто, як він. Причому це були не просто удари заради ударів – Богдан обстріляв каркас воріт гостей і лише через невезіння не збільшив доробок до «дубля» чи навіть «хет-трика».За підсумками Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу чергового туру української Першої ліги сезону 2020/21, найкращим тренером став Василь Сачко.Ось які оцінки отримав коуч волинян:Перед стартовим весняним туром Першої ліги відбулася низка перенесених матчів, які суттєво посилили позиції конкурентів «Волині». Тож у лучан не було іншого виходу, окрім як грати тільки на перемогу. Тим більше, в першому колі дебютант дивізіону «ВПК-Агро» відбирав у них очки (1:1 в Дніпрі), а взимку провів велику трансферну кампанію.Кадрова ситуація у гостей була складнішою. «Волині» не могли допомогти двоє гравців, хай і досить важливих (захисник Приндета травмований, захисник і півзахисник Приймак – дискваліфікований), а от у гостей 6-7 гравців були під питанням і не змогли зіграти в Луцьку. Зокрема, травми та хвороби завадили зіграти захисникам Яременку й Гадрані, півзахисникам Кічі та Піддубному, нападникам Горбаченку та Кулішу.Три зміни в стартовому складі порівняно з матчем в Одесі провів луцький штаб. Зважаючи на відсутність Приндети та Приймака, було повністю змінено центр захисту (його сформували Войтіховський і Цюпа – номінальний лівий фулбек). Замість Сіаваша в стартовому складі вийшов Оринчак, посиливши атаку й відкривши рахунок. Порівняно з минулим роком, осінньою частиною сезону, оновлена вся центральна вісь та напад.Проти «ВПК-Агро» господарі ризикнули зіграти в два форварди й утримували тиск, напругу з першої хвилини до останньої. А серія замін допомогла витримати темп. Більше того, наприкінці гри «Волинь», яка за відрізок 12-19 березня зіграла два матчі, ще й мала перевагу в свіжості. Той же Сіаваш, вийшовши на заміну, допоміг лучанам перетворити звичайну перемогу в розгромну. В його активі – гол, а також після його ударів суперник зрізав м’яч у власні ворота, а рефері призначив пенальті за влучання в руку (тож причетний ще до двох голів).Поразка в Одесі обірвала можливі серії лучан, проте реабілітуватися за мінімальний програш від «Чорноморця» вдалося не просто перемогою, а ефектною та результативною грою й розгромним підсумковим результатом. Це друга поспіль домашня перемога «Волині», вона значно вирівнялася стосовно матчів на своєму полі, адже раніше кількість очок, набрана вдома, у них була меншою за виїзний доробок.