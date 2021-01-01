вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сачко став найкращим тренером, а троє гравців «Волині» увійшли до збірної туру

Сачко став найкращим тренером, а троє гравців «Волині» увійшли до збірної туру
Головний тренер «Волині» Василь Сачко став найкращим тренером 17 туру Першої ліги, а троє футболістів луцького клубу увійшли до символічної збірної.

Про це йдеться на офіційному сайті ФК «Волинь».

Важлива і яскрава перемога «Волині» над «ВПК-Агро» (4:0) не лише підняла настрій команді та уболівальникам, а й змусила постійних оглядачів Першої ліги зі «СпортАрени» роздати нашим футболістам чимало індивідуальних номінацій. Так, перший гол в матчі у виконанні Богдана Оринчака визнали найкращим у турі, а Сіаваш Хагназарі отримав звання «Джокер туру». До слова, наш іранський півзахисник став першим, хто цього сезону забив за «хрестоносців» після виходу на заміну (і разом з тим взяв активну участь ще у двох голах нашої команди). Ці двоє гравців, а також Олександр Мартинюк – увійшли до символічної збірної 17-го туру Першої ліги від «Спорт Арени».

Цитуємо спортивних експертів:

«Лівий захисник – Олександр Мартинюк

Яскрава перемога над «ВПК-Агро» стала бенефісом для багатьох луцьких футболістів, і в тому числі молодого Мартинюка. Олександр добросовісно відпрацював на своєму фланзі, взяв участь у кількох особливо гострих атаках. Саме він розігрався на лівому фланзі й вирізав гольову подачу під гол туру у виконанні Оринчака. Пізніше вдало підігравав Протасову, зокрема, в ході другої результативної атаки, яку завершив Хагназарі, а також міг забити сам, однак голкіпер перевів м’яча в стійку.

Правий півзахисник – Сіаваш Хагназарі

За рахунку 1:0 на 67-й хвилині Хагназарі замінив правого хавбека Ляшенка. Вже через чотири хвилини іранець забив після прострілу Протасова, пізніше оборонець ВПК-Агро зрізав м’яча в свої ворота після передачі Сіаваша, а ще в одному моменті він поцілив у руку супернику, що призвело до пенальті під четвертий гол. Важко пригадати інший випадок, коли настільки багато встигав би джокер після виходу в середині другого тайму, і це дуже важливо для «Волині», у якої заміни не дуже заходили в першому колі.

Нападник – Богдан Оринчак

Від перших хвилин Оринчак почав методично долати рубежі захисту «ВПК-Агро» - якщо спершу йому не пощастило влучити, то на 24 хвилині хорошим ударом головою він відкрив рахунок. Надалі не виключався з гри – у цьому турі ніхто не бив по воротах так часто, як він. Причому це були не просто удари заради ударів – Богдан обстріляв каркас воріт гостей і лише через невезіння не збільшив доробок до «дубля» чи навіть «хет-трика».

За підсумками Всеукраїнського об’єднання тренерів з футболу чергового туру української Першої ліги сезону 2020/21, найкращим тренером став Василь Сачко.

Ось які оцінки отримав коуч волинян:

1. Номінальний результат команди – 5
(важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова)
Перед стартовим весняним туром Першої ліги відбулася низка перенесених матчів, які суттєво посилили позиції конкурентів «Волині». Тож у лучан не було іншого виходу, окрім як грати тільки на перемогу. Тим більше, в першому колі дебютант дивізіону «ВПК-Агро» відбирав у них очки (1:1 в Дніпрі), а взимку провів велику трансферну кампанію.

2. Труднощі в вишикуванні та керуванні підопічними – 4
(травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини)
Кадрова ситуація у гостей була складнішою. «Волині» не могли допомогти двоє гравців, хай і досить важливих (захисник Приндета травмований, захисник і півзахисник Приймак – дискваліфікований), а от у гостей 6-7 гравців були під питанням і не змогли зіграти в Луцьку. Зокрема, травми та хвороби завадили зіграти захисникам Яременку й Гадрані, півзахисникам Кічі та Піддубному, нападникам Горбаченку та Кулішу.

3. Майстерність в роботі з кадрами – 5
(гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі)
Три зміни в стартовому складі порівняно з матчем в Одесі провів луцький штаб. Зважаючи на відсутність Приндети та Приймака, було повністю змінено центр захисту (його сформували Войтіховський і Цюпа – номінальний лівий фулбек). Замість Сіаваша в стартовому складі вийшов Оринчак, посиливши атаку й відкривши рахунок. Порівняно з минулим роком, осінньою частиною сезону, оновлена вся центральна вісь та напад.

4. Тренерська майстерність – 5
(різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору)
Проти «ВПК-Агро» господарі ризикнули зіграти в два форварди й утримували тиск, напругу з першої хвилини до останньої. А серія замін допомогла витримати темп. Більше того, наприкінці гри «Волинь», яка за відрізок 12-19 березня зіграла два матчі, ще й мала перевагу в свіжості. Той же Сіаваш, вийшовши на заміну, допоміг лучанам перетворити звичайну перемогу в розгромну. В його активі – гол, а також після його ударів суперник зрізав м’яч у власні ворота, а рефері призначив пенальті за влучання в руку (тож причетний ще до двох голів).

5. Накопичувальний критерій – 4
(якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки)
Поразка в Одесі обірвала можливі серії лучан, проте реабілітуватися за мінімальний програш від «Чорноморця» вдалося не просто перемогою, а ефектною та результативною грою й розгромним підсумковим результатом. Це друга поспіль домашня перемога «Волині», вона значно вирівнялася стосовно матчів на своєму полі, адже раніше кількість очок, набрана вдома, у них була меншою за виїзний доробок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, спорт, футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сачко став найкращим тренером, а троє гравців «Волині» увійшли до збірної туру
Сьогодні, 22:21
У Луцьку п'яний чоловік чіплявся до офіціанток пабу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України
Сьогодні, 21:18
На Волині злодій-рецидивіст проник у літню кухню і викрав інструментів на 8 тисяч
Сьогодні, 20:55
Дієтолог розповіла, через які хвороби людина може набирати зайву вагу
Сьогодні, 20:25
Схожі новини
«Волинь» розгромила «ВПК-Агро» «Волинь» розгромила «ВПК-Агро»
19 березень, 20:45
Дубль «Волині» зіграє з одним із лідерів Другої ліги Дубль «Волині» зіграє з одним із лідерів Другої ліги
18 березень, 08:35
На перший домашній матч «Волині» безкоштовно впускатимуть вболівальників На перший домашній матч «Волині» безкоштовно впускатимуть вболівальників
15 березень, 20:35
«Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром «Чорноморець» підсилився колишнім «волинським» захисником-бомбардиром
11 березень, 08:36
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Сачко став найкращим тренером, а троє гравців «Волині» увійшли до збірної туру
Сьогодні, 22:21
 0
У Луцьку п'яний чоловік чіплявся до офіціанток пабу. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
Волинський тенісист став срібним призером чемпіонату України
Сьогодні, 21:18
 0
На Волині злодій-рецидивіст проник у літню кухню і викрав інструментів на 8 тисяч
Сьогодні, 20:55
 0
Дієтолог розповіла, через які хвороби людина може набирати зайву вагу
Сьогодні, 20:25
 0
Медіа
відео
1/8