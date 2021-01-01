Підсумки головної будівельної події Волині. ВІДЕО*





Захід відбувся 11 березня на Волині та став знаковою подією для всієї галузі, - йдеться на сайті



Більше деталей про подію можна прочитати у репортажі







Які головні підсумки засідання КБУ на Волині?



1. Актуальні теми будівельної галузі об’єднали регіональних забудовників, представників місцевого самоврядування та топових чиновників галузі і народних депутатів з профільного комітету. Учасники заходу мали можливість розповісти про те, що їх турбує у сфері будівництва на місцях та почути фахові відповіді від першого заступника Міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського, в.о. голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Сергія Галіцина, голови Державної сервісної служби містобудування України Наталії Дюжилової та інших.



2. Обговорили чіткий план виходу із кризи реформування дозвільної системи. Через те, що процес ліквідації ДАБІ затягнувся, будівельники в усіх регіонах України відчули проблеми із здачею об’єктів в експлуатацію та розробкою документів на нові проекти. Грунтовне роз’яснення від високопосадовців показало поетапний шлях завершення реформи.



3. Отримали детальні роз’яснення про умови державної програми “Доступна іпотека 7%”. Цю програму учасники будівельного ринку очікували давно, адже розширення доступу до купівлі нового житла суттєво вплине на об’єми житлової забудови. Проте чіткої інформації, як саме працюватиме ця програма на Волині, поки не було.



До слова, Будівельна компанія “Інвестор” уже активно долучається до участі в програмі “Доступна іпотека 7%” і наразі проходить акредитацію для житлового комплексу “Амстердам” у “КредоБанку”.



Детальніше про ці та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:



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