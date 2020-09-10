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«Волинь» зіграє у Луцьку гостьовий матч із «Нивою»

«Волинь» зіграє у Луцьку гостьовий матч із «Нивою»
У Професійній футбольній лізі затвердили дату та місце проведення поєдинку 18-го туру Першої ліги «Нива» Тернопіль – «Волинь».

Згідно прохання ФК «Нива» гра відбудеться о 17-00 у п'ятницю, 26 березня, у Луцьку на стадіоні «Авангард». При цьому тернополяни у звітному матчі виступатимуть у якості господарів поля, - йдеться на сайті клубу.

Відтак, запрошуємо уболівальників «Волині» відвідати черговий поєдинок улюбленої команди.

Зазначимо також, що обов'язковою умовою для усіх глядачів при перебуванні на стадіоні є наявність та використання засобів індивідуального захисту, температурний скринінг при вході на стадіон, а також дотримання санітарної дистанції під час матчу. Вхід глядачів на територію стадіону відбуватиметься виключно через центральний вхід з боку проспекту Василя Мойсея.

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Теги: Волинь, Нива, футбол
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