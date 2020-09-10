«Волинь» зіграє у Луцьку гостьовий матч із «Нивою»

У Професійній футбольній лізі затвердили дату та місце проведення поєдинку 18-го туру Першої ліги «Нива» Тернопіль – «Волинь».Згідно прохання ФК «Нива» гра відбудеться о 17-00 у п'ятницю, 26 березня, у Луцьку на стадіоні «Авангард». При цьому тернополяни у звітному матчі виступатимуть у якості господарів поля, - йдеться на сайті клубу.Відтак, запрошуємо уболівальників «Волині» відвідати черговий поєдинок улюбленої команди.Зазначимо також, що обов'язковою умовою для усіх глядачів при перебуванні на стадіоні є наявність та використання засобів індивідуального захисту, температурний скринінг при вході на стадіон, а також дотримання санітарної дистанції під час матчу. Вхід глядачів на територію стадіону відбуватиметься виключно через центральний вхід з боку проспекту Василя Мойсея.