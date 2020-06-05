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У громаді на Волині впорядковують старе сміттєзвалище. ВІДЕО

У громаді на Волині впорядковують старе сміттєзвалище. ВІДЕО
У ківерцівській громаді розпочалися роботи з впорядкування старого сміттєзвалища у селі Заброди.

Роботи розпочалися 22 березня, - йдеться на сайті громади.

Допоки вирішується питання щодо будівництва сучасного центру утилізації відходів на місці сміттєзвалища працює спеціалізована техніка, щоб хоч трохи навести лад зі сміттям.

"Оскільки, великодні свята не за горами, потрібно прибирати нашу громаду спільними зусиллями, адже громада- наш спільний дім і наш обов’язок піклуватися про порядок у ньому", - йдеться на сайті.




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Теги: Ківерці, благоустрій
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