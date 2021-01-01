Скільки пунктів щеплення від COVID-19 діє на Волині





Про це



Всього на Волині передбачено 66 стаціонарних пунктів щеплення, які діятимуть впродовж усієї кампанії вакцинації від COVID-19.



Як зазначив посадовець, кількість пунктів щеплень буде збільшуватися в міру того, як буде проводитися навчання фахівців, які мають робити щеплення. "Зараз фахівці ще 24 пунктів проходять навчання. По черзі будуть випускатися і, відповідно, буде збільшуватися кількість стаціонарних пунктів", – зазначив очільник управління охорони здоров'я ОДА.



Нагадаємо, в лютому на Волині погодили створення 66 стаціонарних пунктів щеплення, які розгортатимуть на базі закладів первинної ланки для реалізації другого етапу Дорожньої карти. Впродовж другого етапу вакцинації МОЗ планує вакцинувати працівників системи громадського здоров'я, працівників соціальної сфери та людей старше 80 років.



Наразі почали вакцинували працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині станом на 22 березня запрацювало 24 стаціонарні пункти щеплення в окремих кабінетах на базі центрів первинної медичної допомоги.Про це Суспільному розповів начальник управління охорони здоров'я ОДА Роман Рудоквас.Всього на Волині передбачено 66 стаціонарних пунктів щеплення, які діятимуть впродовж усієї кампанії вакцинації від COVID-19.Як зазначив посадовець, кількість пунктів щеплень буде збільшуватися в міру того, як буде проводитися навчання фахівців, які мають робити щеплення. "Зараз фахівці ще 24 пунктів проходять навчання. По черзі будуть випускатися і, відповідно, буде збільшуватися кількість стаціонарних пунктів", – зазначив очільник управління охорони здоров'я ОДА.Нагадаємо, в лютому на Волині погодили створення 66 стаціонарних пунктів щеплення, які розгортатимуть на базі закладів первинної ланки для реалізації другого етапу Дорожньої карти. Впродовж другого етапу вакцинації МОЗ планує вакцинувати працівників системи громадського здоров'я, працівників соціальної сфери та людей старше 80 років.Наразі почали вакцинували працівників мережі первинної медицини, зокрема сімейних лікарів та їхніх помічників.

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