Через 30 років Україні загрожує дефіцит питної води

Держекоінспекція розрахувала 188 мільйонів гривень збитків у сфері водних ресурсів за 2020 рік.Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.Протягом 2020 року ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків. Внаслідок скиду небезпечних речовин, недостатньо очищених стоків та засмічення річок Україні вже до 2050 року загрожує дефіцит питної води.Про це у Всесвітній день водних ресурсів повідомив Голова Державної екологічної інспекції України«Сьогодні близько 3,6 мільярда людей у світі страждають від нестачі чистої питної води. Внаслідок зміни клімату і забруднення річок вже до 2050 року дефіцит ресурсу відчують близько 5 мільярдів жителів Землі.Проблема нестачі води очікує і на Україну. За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми. Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду», - зазначив Андрій Мальований.Посадовець підкреслив, що прісна вода – один з найважливіших складників довкілля, завдяки якому на Землі існує життя. Вода вважається відновлюваним ресурсом, однак, незважаючи на це, її запаси катастрофічно зменшуються.«Захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, адже йдеться про життя мільйонів людей. І Держекоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері. Зокрема, торік було підписано Меморандум про співпрацю з Держводагентством, в рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів», - зауважив Андрій Мальований.За його словами, дуже важливу роль у збереженні чистої питної води відіграє кожен громадянин.«Заощаджуючи воду та прибираючи сміття з прибережних смуг, ми робимо вклад у спільне майбутнє», - наголосив Андрій Мальований.