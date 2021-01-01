Оборонцю англійського «Вулверхемптона» можуть не дозволити грати за збірну України





Про це повідомляє



"Крім отримання громадянства, є й інша проблема. Виявляється, Кілман зіграв 25 матчів за футзальні збірні Англії, в тому числі 8 офіційних зустрічей. Кілька років тому ФІФА ухвалила, що три види спорту – футбол, футзал і пляжний футбол – це одна "сім'я". І матчі за футзальну збірну вважаються матчами за збірну Англії.



Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що жодних застережень з приводу Кілмана не має, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.



Тепер УАФ звернулася до ФІФА, аби Кілману дозволили змінити футбольне громадянство. Але, чесно кажучи, регламент говорить про те, що мало шансів отримати такий дозвіл. Офіційний вердикт ФІФА повинен бути найближчим часом", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик LIVE".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Захисник "Вулвергемптона" Макс Кілман має проблеми з отриманням спортивного громадянства України.Про це повідомляє "ГазетаUa" , посилаючись на журналіста Ігоря Циганика."Крім отримання громадянства, є й інша проблема. Виявляється, Кілман зіграв 25 матчів за футзальні збірні Англії, в тому числі 8 офіційних зустрічей. Кілька років тому ФІФА ухвалила, що три види спорту – футбол, футзал і пляжний футбол – це одна "сім'я". І матчі за футзальну збірну вважаються матчами за збірну Англії.Футбольна асоціація Англії відповіла на запит УАФ, що жодних застережень з приводу Кілмана не має, але у відповідь на уточнюючий лист підтвердила його участь в іграх футзальної збірної.Тепер УАФ звернулася до ФІФА, аби Кілману дозволили змінити футбольне громадянство. Але, чесно кажучи, регламент говорить про те, що мало шансів отримати такий дозвіл. Офіційний вердикт ФІФА повинен бути найближчим часом", – сказав Циганик у своїй програмі "Циганик LIVE".

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