В Україні за добу померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом
Сьогодні, 08:49
11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 23 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 519 осіб;
летальних випадків – 333;
одужало – 8 044 осіб;
здійснили тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
Зазначимо, що за добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Попереднє найбільше значення було встановлене 17 березня, тоді зафіксували 289 летальних випадків.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 565 732 особи;
одужало – 1 268 886 осіб;
летальних випадків – 30 431;
провели ПЛР-тестувань – 7 726 035.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 050 випадків;
Вінницька область – 716 випадків;
Волинська область – 225 випадків;
Дніпропетровська область – 604 випадки;
Донецька область – 270 випадків;
Житомирська область – 186 випадків;
Закарпатська – 428 випадків;
Запорізька область – 340 випадків;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 995 випадків;
Миколаївська область – 429 випадків;
Одеська область – 1 122 випадки;
Полтавська область – 697 випадків;
Рівненська область – 376 випадків;
Сумська область – 192 випадки;
Тернопільська область – 430 випадків;
Харківська область – 843 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 277 випадків;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 23 березня.
Також за минулу добу:
госпіталізували – 2 519 осіб;
летальних випадків – 333;
одужало – 8 044 осіб;
здійснили тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
Зазначимо, що за добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Попереднє найбільше значення було встановлене 17 березня, тоді зафіксували 289 летальних випадків.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 1 565 732 особи;
одужало – 1 268 886 осіб;
летальних випадків – 30 431;
провели ПЛР-тестувань – 7 726 035.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1 050 випадків;
Вінницька область – 716 випадків;
Волинська область – 225 випадків;
Дніпропетровська область – 604 випадки;
Донецька область – 270 випадків;
Житомирська область – 186 випадків;
Закарпатська – 428 випадків;
Запорізька область – 340 випадків;
Івано-Франківська область – 351 випадок;
Київська область – 727 випадків;
Кіровоградська область – 57 випадків;
Луганська область – 147 випадків;
Львівська область – 995 випадків;
Миколаївська область – 429 випадків;
Одеська область – 1 122 випадки;
Полтавська область – 697 випадків;
Рівненська область – 376 випадків;
Сумська область – 192 випадки;
Тернопільська область – 430 випадків;
Харківська область – 843 випадки;
Херсонська область – 31 випадок;
Хмельницька область – 376 випадків;
Черкаська область – 277 випадків;
Чернівецька область – 579 випадків;
Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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