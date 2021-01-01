В Україні за добу померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом

11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей та 357 медпрацівників.Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок вівторка, 23 березня.Також за минулу добу:госпіталізували – 2 519 осіб;летальних випадків – 333;одужало – 8 044 осіб;здійснили тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).Зазначимо, що за добу в Україні померла рекордна кількість пацієнтів з коронавірусом. Попереднє найбільше значення було встановлене 17 березня, тоді зафіксували 289 летальних випадків.За весь час пандемії в Україні:захворіло – 1 565 732 особи;одужало – 1 268 886 осіб;летальних випадків – 30 431;провели ПЛР-тестувань – 7 726 035.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 1 050 випадків;Вінницька область – 716 випадків;Волинська область – 225 випадків;Дніпропетровська область – 604 випадки;Донецька область – 270 випадків;Житомирська область – 186 випадків;Закарпатська – 428 випадків;Запорізька область – 340 випадків;Івано-Франківська область – 351 випадок;Київська область – 727 випадків;Кіровоградська область – 57 випадків;Луганська область – 147 випадків;Львівська область – 995 випадків;Миколаївська область – 429 випадків;Одеська область – 1 122 випадки;Полтавська область – 697 випадків;Рівненська область – 376 випадків;Сумська область – 192 випадки;Тернопільська область – 430 випадків;Харківська область – 843 випадки;Херсонська область – 31 випадок;Хмельницька область – 376 випадків;Черкаська область – 277 випадків;Чернівецька область – 579 випадків;Чернігівська область – 28 випадків.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.