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Курс валют у Луцьку станом на 23 березня

Курс валют у Луцьку станом на 23 березня
Курс долара у Луцьку станом на 23 березня 2021 року такий: купівля – 27.60, а продаж – 27.70.

Євро при купівлі становить – 32.90, продажу – 33.03.

Курс російського рубля: купівля – 0.30, продаж – 0.33.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.13, продаж – 7.19.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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