Що має керівниця госпіталю ветеранів війни на Волині

Тетяна Масікова у 2020 році отримала 287 531 гривню зарплати та 108 888 гривень пенсії.



Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті



У власності Тетяни Масікової - земля в Зміїнці площею 0,1327 га, частина будинку (33,3 % власності) на 166,5 кв. м. Натомість її чоловік Володимир має квартиру в Луцьку площею 62,7 кв. м, землю в Брищі на 0,078 га та 0,15 га.



Директорка госпіталю не вказала транспортних засобів, проте її чоловік має дві автівки - Chevrolet Lacetti 2011 року випуску та Chevrolet Aveo 2005 року.



За рік очільниця КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" заробила 287 531 гривню, тобто приблизно 24 тисячі у місяць, отримала 108 888 гривень пенсії та подарунок у негрошовій формі за 440 гривень. Її чоловік, працюючи в госпіталі, заробив 155 468 гривень та отримав 128 355 гривень пенсії.



Також Тетяна Масікова тримає готівкою 100 тисяч гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни"у 2020 році отримала 287 531 гривню зарплати та 108 888 гривень пенсії.Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті НАЗК У власності Тетяни Масікової - земля в Зміїнці площею 0,1327 га, частина будинку (33,3 % власності) на 166,5 кв. м. Натомість її чоловікмає квартиру в Луцьку площею 62,7 кв. м, землю в Брищі на 0,078 га та 0,15 га.Директорка госпіталю не вказала транспортних засобів, проте її чоловік має дві автівки - Chevrolet Lacetti 2011 року випуску та Chevrolet Aveo 2005 року.За рік очільниця КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" заробила 287 531 гривню, тобто приблизно 24 тисячі у місяць, отримала 108 888 гривень пенсії та подарунок у негрошовій формі за 440 гривень. Її чоловік, працюючи в госпіталі, заробив 155 468 гривень та отримав 128 355 гривень пенсії.Також Тетяна Масікова тримає готівкою 100 тисяч гривень.

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