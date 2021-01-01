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Що має керівниця госпіталю ветеранів війни на Волині

Що має керівниця госпіталю ветеранів війни на Волині
Директор КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" Тетяна Масікова у 2020 році отримала 287 531 гривню зарплати та 108 888 гривень пенсії.

Про це йдеться у відповідній декларації, опублікованій на сайті НАЗК.

У власності Тетяни Масікової - земля в Зміїнці площею 0,1327 га, частина будинку (33,3 % власності) на 166,5 кв. м. Натомість її чоловік Володимир має квартиру в Луцьку площею 62,7 кв. м, землю в Брищі на 0,078 га та 0,15 га.

Директорка госпіталю не вказала транспортних засобів, проте її чоловік має дві автівки - Chevrolet Lacetti 2011 року випуску та Chevrolet Aveo 2005 року.

За рік очільниця КП "Волинський обласний госпіталь ветеранів війни" заробила 287 531 гривню, тобто приблизно 24 тисячі у місяць, отримала 108 888 гривень пенсії та подарунок у негрошовій формі за 440 гривень. Її чоловік, працюючи в госпіталі, заробив 155 468 гривень та отримав 128 355 гривень пенсії.

Також Тетяна Масікова тримає готівкою 100 тисяч гривень.

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Теги: декларація, Тетяна Масікова, госпіталь
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