Померла активістка, ексголова ковельського осередку «Союзу українок»

Алла Полякова.



Про це на своїй сторінці у фейсбуці Ігор Чайка.



«Пішли енергія, сила, рух Ковельської філії «Союзу Українок». Стільки років вірна своїй справі, шляхетна жінка, яка займалася просвітницькою діяльністю, опікувалася тими, хто пережив репресії та голодомор.



Була наставницею молоді, мала стільки планів. Вона якраз і відвідала мене десь із місяць тому, щоб поділитися своїми ідеями.



Уявити не міг, що це була остання наша зустріч.



І що тепер кажу: «Спочивайте з миром, дорога Алло Михайлівно». Про людину і при житті, і по завершенню земного шляху говорять справи. Спасибі за те, що це був гідний і вартий наслідування поступ. Спасибі за все...» – написав Ігор Чайка.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі померла колишня очільниця і членкиня місцевого осередку «Союзу українок», громадська активісткаПро це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив Ковельський міський голова«Пішли енергія, сила, рух Ковельської філії «Союзу Українок». Стільки років вірна своїй справі, шляхетна жінка, яка займалася просвітницькою діяльністю, опікувалася тими, хто пережив репресії та голодомор.Була наставницею молоді, мала стільки планів. Вона якраз і відвідала мене десь із місяць тому, щоб поділитися своїми ідеями.Уявити не міг, що це була остання наша зустріч.І що тепер кажу: «Спочивайте з миром, дорога Алло Михайлівно». Про людину і при житті, і по завершенню земного шляху говорять справи. Спасибі за те, що це був гідний і вартий наслідування поступ. Спасибі за все...» – написав Ігор Чайка.Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним та близьким померлої.

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