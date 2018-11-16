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У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік

У пожежі на Волині загинув 45-річний чоловік
У селі Наталин Горохівського району горів цегляний житловий будинок. У вогні знайшли тіло 45-річного чоловіка.

Пожежа трапилась 22 березня о 22:52, - пише У ДСНС України у Волинській області.

На місці працювали рятувальники 22-о Державного пожежно-рятувального поста У ДСНС України у Волинській області та працівники місцевої пожежної команди селища Сенкевичівка.

Під час гасіння пожежі будинку співробітники ДСНС виявили тіло чоловіка 1975 р.н. О 23:35 пожежу локалізували, а о 23:45 ліквідували. Причину пожежі встановлюють.

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Теги: пожежа, Волинь, тіло
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