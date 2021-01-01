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Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 225 нових інфікованих і 7 людей померло

Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 225 нових інфікованих і 7 людей померло
За минулу добу на Волині зареєстрували 225 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформують у Волинській ОДА.

Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:

м. Луцьк – 59,
Луцький район – 8,
Горохівський район – 10,
Ківерцівський район – 18,
м. Нововолинськ – 31,
Володимир-Волинський район – 16,
Іваничівський район – 10,
Локачинський район – 1,
Ковельський район – 46,
Любомльський район – 3,
Шацький район – 3,
Турійський район – 2,
Камінь - Каширський район – 5,
Любешівський район – 10,
Маневицький район - 3.

Усього станом на 23 березня в області зареєстрували 44 430 випадків.
Одужало – 39 630 осіб (за останню добу – 176).

Летальні випадки – 728 (за останню добу - 7: м. Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 2, Луцький район - 1, Ковельський район – 1, Любешівський район - 1).

Методом ПЛР всього обстежили 178 170 осіб, за минулу добу обстежили 978 осіб.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація
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