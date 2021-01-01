Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 225 нових інфікованих і 7 людей померло





Про це інформують у Волинській ОДА.



Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:



м. Луцьк – 59,

Луцький район – 8,

Горохівський район – 10,

Ківерцівський район – 18,

м. Нововолинськ – 31,

Володимир-Волинський район – 16,

Іваничівський район – 10,

Локачинський район – 1,

Ковельський район – 46,

Любомльський район – 3,

Шацький район – 3,

Турійський район – 2,

Камінь - Каширський район – 5,

Любешівський район – 10,

Маневицький район - 3.



Усього станом на 23 березня в області зареєстрували 44 430 випадків.

Одужало – 39 630 осіб (за останню добу – 176).



Летальні випадки – 728 (за останню добу - 7: м. Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 2, Луцький район - 1, Ковельський район – 1, Любешівський район - 1).



Методом ПЛР всього обстежили 178 170 осіб, за минулу добу обстежили 978 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 225 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформують у Волинській ОДА.Так, коронавірусну хворобу за останню добу виявили:м. Луцьк – 59,Луцький район – 8,Горохівський район – 10,Ківерцівський район – 18,м. Нововолинськ – 31,Володимир-Волинський район – 16,Іваничівський район – 10,Локачинський район – 1,Ковельський район – 46,Любомльський район – 3,Шацький район – 3,Турійський район – 2,Камінь - Каширський район – 5,Любешівський район – 10,Маневицький район - 3.Усього станом на 23 березня в області зареєстрували 44 430 випадків.Одужало – 39 630 осіб (за останню добу – 176).Летальні випадки – 728 (за останню добу - 7: м. Нововолинськ – 2, Ківерцівський район – 2, Луцький район - 1, Ковельський район – 1, Любешівський район - 1).Методом ПЛР всього обстежили 178 170 осіб, за минулу добу обстежили 978 осіб.

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