Розповіли, коли запрацює санаторій «Дачний» поблизу Луцька. ВІДЕО





Нині 80 працівників санаторію третій місяць зарплату не отримують, послуг із реабілітації не надають, а в самому приміщенні триває ремонт, - пише



А от до карантину минулоріч санаторій працював без зупинок.



Що відбувається в санаторії зараз



У санаторії 22 березня розпочали демонтаж сходів – тут роблять доступний вхід для людей з інвалідністю, розповів головний лікар санаторію Олег Лопатін. Він каже, що наразі заклад не працює. На сходи та сигналізацію виділили з обласного бюджету 1 мільйон 30 тисяч гривень, зазначив головний лікар.



"У санаторії відремонтували санвузли, каналізацію. Відбулися два тендери на ремонт сходів із доступом для людей з інвалідністю та на облаштування протипожежної сигналізації. До 1 квітня у "Дачному" повинні встановити пожежну сигналізацію, зробити ремонт та навести порядок, говорить інженер", - розповів інженер Анатолій Молчан.



80 працівників санаторію, які третій місяць не отримують зарплати, зможуть звернутися за допомогою щодо часткового безробіття до центрів зайнятості.



Директор Волинського обласного центру зайнятості Роман Романюк розповів, що наразі чекають на затвердження бюджету фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Говорить: як тільки отримають фінансування, зможуть платити тим, хто звернеться до установи.



Чому санаторій досі не запрацював



Директорка Волинського ТМО захисту материнства і дитинства, якому підпорядковується "Дачний" Ірина Горавська каже, що нині працюють над розширенням послуг у санаторії та залученням додаткового фінансування.



Із її слів, держава не виділяє кошти на утримання і заклад лишився без фінансування. Зі слів Ірини Горавської, наразі лікарня оформляє договори на всі пакети послуг із реабілітації в санаторій "Дачний" з Національною службою здоров'я України. Результати будуть відомі після 1 квітня.

"Ми будемо мати розуміння, яка сума реально надійде від НЦЗУ", – додала Горавська.



Що кажуть батьки



Лучанка Діана Йоц мала реабілітовувати сина в санаторії "Дачний" на початку цього року. Жінка розповіла, що Ярославу 2 роки і 7 місяців, і він ще самостійно не ходить і не говорить.



Зі слів лучанки, раніше у санаторій можна було потрапити на безплатну реабілітацію за направленням лікаря міської дитячої поліклініки чи за путівкою від департаменту соцслужби. Говорить: батьки почали звертатися за путівками на квітень і травень, однак сказали, що їх немає.



Діана Йоц додає, що її дитині потрібна невідкладна реабілітація, тому їхатиме в іншу область і відкриття санаторію "Дачний" дочекатися не зможе.



Зі слів головного лікарня закладу Олега Лопатіна, початок роботи санаторію запланований на 5 квітня. Каже, що керівництво фірми, яка виграла тендер, запевняє, що ремонт завершать вчасно.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Санаторій для дітей з батьками "Дачний" неподалік Луцька, у якому реабілітовують і лікують дітей з інвалідністю, не працює з початку 2021 року.Нині 80 працівників санаторію третій місяць зарплату не отримують, послуг із реабілітації не надають, а в самому приміщенні триває ремонт, - пише Суспільне. А от до карантину минулоріч санаторій працював без зупинок.У санаторії 22 березня розпочали демонтаж сходів – тут роблять доступний вхід для людей з інвалідністю, розповів головний лікар санаторію. Він каже, що наразі заклад не працює. На сходи та сигналізацію виділили з обласного бюджету 1 мільйон 30 тисяч гривень, зазначив головний лікар."У санаторії відремонтували санвузли, каналізацію. Відбулися два тендери на ремонт сходів із доступом для людей з інвалідністю та на облаштування протипожежної сигналізації. До 1 квітня у "Дачному" повинні встановити пожежну сигналізацію, зробити ремонт та навести порядок, говорить інженер", - розповів інженер80 працівників санаторію, які третій місяць не отримують зарплати, зможуть звернутися за допомогою щодо часткового безробіття до центрів зайнятості.Директор Волинського обласного центру зайнятостірозповів, що наразі чекають на затвердження бюджету фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття. Говорить: як тільки отримають фінансування, зможуть платити тим, хто звернеться до установи.Директорка Волинського ТМО захисту материнства і дитинства, якому підпорядковується "Дачний"каже, що нині працюють над розширенням послуг у санаторії та залученням додаткового фінансування.Із її слів, держава не виділяє кошти на утримання і заклад лишився без фінансування. Зі слів Ірини Горавської, наразі лікарня оформляє договори на всі пакети послуг із реабілітації в санаторій "Дачний" з Національною службою здоров'я України. Результати будуть відомі після 1 квітня."Ми будемо мати розуміння, яка сума реально надійде від НЦЗУ", – додала Горавська.Лучанкамала реабілітовувати сина в санаторії "Дачний" на початку цього року. Жінка розповіла, що Ярославу 2 роки і 7 місяців, і він ще самостійно не ходить і не говорить.Зі слів лучанки, раніше у санаторій можна було потрапити на безплатну реабілітацію за направленням лікаря міської дитячої поліклініки чи за путівкою від департаменту соцслужби. Говорить: батьки почали звертатися за путівками на квітень і травень, однак сказали, що їх немає.Діана Йоц додає, що її дитині потрібна невідкладна реабілітація, тому їхатиме в іншу область і відкриття санаторію "Дачний" дочекатися не зможе.Зі слів головного лікарня закладу Олега Лопатіна, початок роботи санаторію запланований на 5 квітня. Каже, що керівництво фірми, яка виграла тендер, запевняє, що ремонт завершать вчасно.

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