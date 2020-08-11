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В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер

В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер
На популярному єгипетському курорті помер відомий український волонтер Юрій Юрасюк. Він опинився в госпіталі Шарм-ель-Шейха на апараті ШВЛ. Наразі вирішують питання про допомогу родині загиблого і репатріацію його тіла на батьківщину.

Про це Styler розповіли в посольстві України в Єгипті.

Юрій Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха 19 березня. Весь цей час посольство надавало допомогу українцю і його родині.

Що повідомили в посольстві

"Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала. На цей момент Посольство надає сприяння у репатріації труни з тілом Ю. Юрасюка в Україну", - повідомили в посольстві.

Також повідомляють, що в Шарм-ель-Шейх прибув консул України, який зустрівся з дружиною загиблого і надав їй усіляку підтримку, у тому числі з адвокатську, яка в Єгипті дуже дорога.

"Трагічна смерть Ю. Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за моїм дорученням в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. У той же день за дорученням єгипетського міністра туризму в Посольство дзвонили численні єгипетські високопосадовці зі словами співчуття. 21 березня я особисто розмовляв з О. Юрасюк, вона знаходиться разом з сестрою та іншими рідними в Єгипті. Єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по їх перебування в Єгипті, і консул проводить роботу з місцевими туроператорами з приводу надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого", - повідомив посол.

Що відомо про Юрія Юрасюка

Юрасюк – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Він безплатно лікував зубки дітям сімей загиблих на Сході України. Кілька років він був волонтером ГФ "Бучанська Варта". Всі роки війни на сході України він невтомно допомагав українській армії.
В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер
В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер
В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер

Що сталося з Юрієм Юрасюком в Єгипті

Юрій Юрасюк поїхав разом з дружиною Ольгою і двома дочками в Єгипет на відпочинок на початку березня. На третій день йому стало погано – почався сильний кашель, проблеми з диханням. Його госпіталізували та поставили діагноз – пневмонія. А 9 березня Юрасюка довелося під'єднати до апарату ШВЛ.

Аналізи показали, що у волонтера коронавірус. Його сім'ю і друзів ізолювати не стали, через те, що у них тест не підтвердив наявність COVID-19. Друзі та туроператор допомогли організувати повернення додому здорових членів сім'ї. Потім Ольга Юрасюк повернулася в Єгипет і оселилася поруч з госпіталем. Їй не дозволяли бачитися з ним, ні навіть спілкуватися телефоном. Лікарі говорили, що Юрій дуже слабкий і йому потрібно берегти сили.

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Теги: Єгипет, смерть, волонтер
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