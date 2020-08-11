В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер





Про це



Юрій Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха 19 березня. Весь цей час посольство надавало допомогу українцю і його родині.



Що повідомили в посольстві



"Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала. На цей момент Посольство надає сприяння у репатріації труни з тілом Ю. Юрасюка в Україну", - повідомили в посольстві.



Також повідомляють, що в Шарм-ель-Шейх прибув консул України, який зустрівся з дружиною загиблого і надав їй усіляку підтримку, у тому числі з адвокатську, яка в Єгипті дуже дорога.



"Трагічна смерть Ю. Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за моїм дорученням в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. У той же день за дорученням єгипетського міністра туризму в Посольство дзвонили численні єгипетські високопосадовці зі словами співчуття. 21 березня я особисто розмовляв з О. Юрасюк, вона знаходиться разом з сестрою та іншими рідними в Єгипті. Єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по їх перебування в Єгипті, і консул проводить роботу з місцевими туроператорами з приводу надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого", - повідомив посол.



Що відомо про Юрія Юрасюка



Юрасюк – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Він безплатно лікував зубки дітям сімей загиблих на Сході України. Кілька років він був волонтером ГФ "Бучанська Варта". Всі роки війни на сході України він невтомно допомагав українській армії.



Що сталося з Юрієм Юрасюком в Єгипті



Юрій Юрасюк поїхав разом з дружиною Ольгою і двома дочками в Єгипет на відпочинок на початку березня. На третій день йому стало погано – почався сильний кашель, проблеми з диханням. Його госпіталізували та поставили діагноз – пневмонія. А 9 березня Юрасюка довелося під'єднати до апарату ШВЛ.



Аналізи показали, що у волонтера коронавірус. Його сім'ю і друзів ізолювати не стали, через те, що у них тест не підтвердив наявність COVID-19. Друзі та туроператор допомогли організувати повернення додому здорових членів сім'ї. Потім Ольга Юрасюк повернулася в Єгипет і оселилася поруч з госпіталем. Їй не дозволяли бачитися з ним, ні навіть спілкуватися телефоном. Лікарі говорили, що Юрій дуже слабкий і йому потрібно берегти сили.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На популярному єгипетському курорті помер відомий український волонтер Юрій Юрасюк. Він опинився в госпіталі Шарм-ель-Шейха на апараті ШВЛ. Наразі вирішують питання про допомогу родині загиблого і репатріацію його тіла на батьківщину.Про це Styler розповіли в посольстві України в Єгипті.Юрій Юрасюк помер у госпіталі Шарм-ель-Шейха 19 березня. Весь цей час посольство надавало допомогу українцю і його родині."Посольство з моменту надходження інформації про госпіталізацію Юрія Юрасюка в лікарню підтримувало постійний контакт з дружиною померлого Ольгою Юрасюк і страховою компанією, яка його обслуговувала. На цей момент Посольство надає сприяння у репатріації труни з тілом Ю. Юрасюка в Україну", - повідомили в посольстві.Також повідомляють, що в Шарм-ель-Шейх прибув консул України, який зустрівся з дружиною загиблого і надав їй усіляку підтримку, у тому числі з адвокатську, яка в Єгипті дуже дорога."Трагічна смерть Ю. Юрасюка мала великий резонанс серед керівництва Єгипту. 20 березня за моїм дорученням в Шарм-ель-Шейх прибув консул України. У той же день за дорученням єгипетського міністра туризму в Посольство дзвонили численні єгипетські високопосадовці зі словами співчуття. 21 березня я особисто розмовляв з О. Юрасюк, вона знаходиться разом з сестрою та іншими рідними в Єгипті. Єгипетська сторона взяла на себе всі витрати по їх перебування в Єгипті, і консул проводить роботу з місцевими туроператорами з приводу надання матеріальної допомоги сім'ї загиблого", - повідомив посол.Юрасюк – відомий фронтовий волонтер і дитячий стоматолог з Ірпеня. Він безплатно лікував зубки дітям сімей загиблих на Сході України. Кілька років він був волонтером ГФ "Бучанська Варта". Всі роки війни на сході України він невтомно допомагав українській армії.Юрій Юрасюк поїхав разом з дружиною Ольгою і двома дочками в Єгипет на відпочинок на початку березня. На третій день йому стало погано – почався сильний кашель, проблеми з диханням. Його госпіталізували та поставили діагноз – пневмонія. А 9 березня Юрасюка довелося під'єднати до апарату ШВЛ.Аналізи показали, що у волонтера коронавірус. Його сім'ю і друзів ізолювати не стали, через те, що у них тест не підтвердив наявність COVID-19. Друзі та туроператор допомогли організувати повернення додому здорових членів сім'ї. Потім Ольга Юрасюк повернулася в Єгипет і оселилася поруч з госпіталем. Їй не дозволяли бачитися з ним, ні навіть спілкуватися телефоном. Лікарі говорили, що Юрій дуже слабкий і йому потрібно берегти сили.

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