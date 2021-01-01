Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту





Про це



Учора, 22 березня, Ковельський міськрайонний суд обрав 46-річному мешканцю селища Люблинець, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельчанину, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.



Нагадуємо, в суботу, 20 березня, на ґрунті неприязні чоловік



Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Кримінальне провадження поліцейські відкрили за ч. 1 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришу, взяли під варту.Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.Учора, 22 березня, Ковельський міськрайонний суд обрав 46-річному мешканцю селища Люблинець, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельчанину, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.Нагадуємо, в суботу, 20 березня, на ґрунті неприязні чоловік наніс своєму товаришу удар кухонним ножем в область грудної клітки. Сталося це під час застілля з розпиванням алкогольних напоїв. Потерпілого шпиталізували, нині його стан задовільний.Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.Кримінальне провадження поліцейські відкрили за ч. 1 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

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