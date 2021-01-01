вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту

Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту
Зловмисника, який наніс тяжкі тілесні ушкодження товаришу, взяли під варту.

Про це повідомляє ГУ НП у Волинській області.

Учора, 22 березня, Ковельський міськрайонний суд обрав 46-річному мешканцю селища Люблинець, який спричинив тяжкі тілесні ушкодження односельчанину, запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою.

Нагадуємо, в суботу, 20 березня, на ґрунті неприязні чоловік наніс своєму товаришу удар кухонним ножем в область грудної клітки. Сталося це під час застілля з розпиванням алкогольних напоїв. Потерпілого шпиталізували, нині його стан задовільний.

Знаряддя злочину волинянин викинув. Ніж правоохоронці знайшли на подвір’ї сусіднього нежитлового будинку та вилучили. Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кримінальне провадження поліцейські відкрили за ч. 1 ст. 121 (умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, село Люблинець, зловмисник, вдарив ножем, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 10:28
В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер
Сьогодні, 10:21
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:11
Розповіли, коли запрацює санаторій «Дачний» поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 225 нових інфікованих і 7 людей померло
Сьогодні, 09:40
Схожі новини
Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди Затримали волинянина, який вдарив свого товариша ножем у груди
22 березень, 11:07
На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО На Волині на хабарі спіймали інспекторів фіскальної та податкової служб. ФОТО
19 березень, 18:40
Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця Волинська поліція розшукує особливо небезпечного злочинця
18 березень, 11:24
На Волині чоловіка переїхав поїзд На Волині чоловіка переїхав поїзд
18 березень, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вдарив ножем у груди товариша по чарці: волинянина взяли під варту
Сьогодні, 10:28
 0
В Єгипті від коронавірусу помер відомий український волонтер
Сьогодні, 10:21
 0
За яку роботу на Волині готові платити від 15 до 25 тисяч. ТОП ВАКАНСІЙ
Сьогодні, 10:11
 0
Розповіли, коли запрацює санаторій «Дачний» поблизу Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 10:04
 0
Коронавірус на Волині: за минулу добу виявили 225 нових інфікованих і 7 людей померло
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8