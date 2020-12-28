Покупці шин «кинули» волинянина на чималу суму грошей





Так, 22 березня до поліції звернувся 46-річний ковельчанин та повідомив, що його ошукали під час інтернет-продажу автомобільних шин, - пише Ковельське районне управління поліції Волинської області.



Майбутній покупець скинув фішингове повідомлення, а чоловік, заповнивши його, позбувся власних коштів на суму майже 26 тисяч гривень.



Працівники поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення цього злочину.





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