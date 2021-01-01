Весняний ремонт: новий вигляд житла без особливих витрат*





Не хочеться ─ і не потрібно цього робити. Адже можна швидко, недорого і цікаво вдосконалити інтер'єр своєї квартири чи приватного будинку. Якщо косметичний ремонт можна зробити самотужки, то повноцінний ремонт квартир краще довірити професіоналам з



Творимо, експериментуємо, міняємо



1. Шпалери міняти довго і клопітно, а текстильні завіси, декоративні диванні подушки та покривала набагато швидше. Використовуйте щось барвисте, в весняно-літніх мотивах.



2. Щоб журнальний столик не нудьгував на самоті, застеліть його тканою скатертиною з приємними мотивами або витонченою вишивкою, поставте вазу з пофарбованим сухостоєм, ввімкніть аромосвічки і насолоджуйтеся новизною сприйняття.



3. Набридла «гола підлога» ─ застеліть її килимом або доріжкою ручного виготовлення. Для темного покриття виберіть контрастний відтінок, для світлого ─ щось з пастельно-кремової палітри.



4. Люстра над головою, хоч і приваблива, але вже не вражає первинною новизною? Використовуйте в оновленні світлодіодну стрічку, настінне бра, торшер або креативну настільну лампу.



5. Хочеться весни, свіжого аромату. Створіть домашній квітник на підвіконні, розвісьте кашпо з улюбленими рослинами, організуйте міні-оранжерею на теплому балконі.







6. Маленький простір. Повісьте поздовжнє дзеркало, приберіть масивну шафу для книг, замінивши її стелажем або полицями.



7. Порожня стіна викликає нудьгу. Оформіть її колажами, наклейте фотошпалери, смішні вінілові зображення, зробіть невелику колекцію з улюблених сувенірів.



8. Якщо вас зачаровують приємні спогади про відпочинок, придбайте те, що буде нагадувати про подорожі. Мандариновий кущ або бананове дерево відтворять в пам'яті теплу екзотику. Сомбреро нагадає про карнавали, пісні під місяцем і бій биків. Парео, розміщене на вішалці поруч із вхідними дверима, відтворить в пам'яті прекрасні літні дні, проведені на морі.



9. Візьміть і перенесіть частину предметів з одного приміщення в інше, виконавши з його наповненням те ж саме. І нехай невеликий колірний дисонанс не скасує ваших намірів.



Більш серйозні зміни



1. Заміна оббивки м'яких меблів. Диван і крісла перетворять антураж вітальні, звертаючи увагу на свої оновлені поверхні.



2. Пофарбуйте одну зі стін. Найбільш спрощений варіант ─ поверх паперових шпалер. Або ж їх потрібно зняти і купити в тон іншої частини стін фактурну обробку з рідких шпалер або гіпсових 3D-панелей. Вельми привабливо виглядає вертикальна конструкція, пофарбована із застосуванням градієнтних колірних переходів.



3. Попрацюйте з матеріалом підлоги. Був паркет-ялинка, замініть його барвистою плиткою. Настелений лінолеум, ковролін? Зробіть покриття з ламінату або яскравих ПВХ-панелей.



4. Змініть існуючу модель стелі на іншу. Зі звичайного вигляду можна зробити натяжну або гіпсокартонну. Додайте красиві стельові галтелі, щоб геометрично виділити кордони стелі.



5. Бажаючи замінити двері, спробуйте зупинитися на відкритому арковому просторі. Так квартира буде здаватися більшою.



Проаналізуйте, наскільки ви готові докласти зусиль або задіяти фінанси в оновленні свого будинку. Коли не вистачає творчих ідей, зверніться за допомогою до знайомих, фонтануючих творчими задумами. Не забувайте про інтернет ─ саме тут можна підглянути незвичайні ідеї з усього світу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Найідеальніший ремонт через деякий час здається вже не таким, як хочеться. Ось тут би що ще змінити, ось там чогось додати. Як не хочеться знову повертатися до брудних і мокрих процесів, пов'язаних з оновленням стін, підлог та стель.Не хочеться ─ і не потрібно цього робити. Адже можна швидко, недорого і цікаво вдосконалити інтер'єр своєї квартири чи приватного будинку. Якщо косметичний ремонт можна зробити самотужки, то повноцінний ремонт квартир краще довірити професіоналам з https://kiev.kabanchik.ua - тим самим зекономити гроші, час та нерви.Шпалери міняти довго і клопітно, а текстильні завіси, декоративні диванні подушки та покривала набагато швидше. Використовуйте щось барвисте, в весняно-літніх мотивах.Щоб журнальний столик не нудьгував на самоті, застеліть його тканою скатертиною з приємними мотивами або витонченою вишивкою, поставте вазу з пофарбованим сухостоєм, ввімкніть аромосвічки і насолоджуйтеся новизною сприйняття.Набридла «гола підлога» ─ застеліть її килимом або доріжкою ручного виготовлення. Для темного покриття виберіть контрастний відтінок, для світлого ─ щось з пастельно-кремової палітри.Люстра над головою, хоч і приваблива, але вже не вражає первинною новизною? Використовуйте в оновленні світлодіодну стрічку, настінне бра, торшер або креативну настільну лампу.Хочеться весни, свіжого аромату. Створіть домашній квітник на підвіконні, розвісьте кашпо з улюбленими рослинами, організуйте міні-оранжерею на теплому балконі.Маленький простір. Повісьте поздовжнє дзеркало, приберіть масивну шафу для книг, замінивши її стелажем або полицями.Порожня стіна викликає нудьгу. Оформіть її колажами, наклейте фотошпалери, смішні вінілові зображення, зробіть невелику колекцію з улюблених сувенірів.Якщо вас зачаровують приємні спогади про відпочинок, придбайте те, що буде нагадувати про подорожі. Мандариновий кущ або бананове дерево відтворять в пам'яті теплу екзотику. Сомбреро нагадає про карнавали, пісні під місяцем і бій биків. Парео, розміщене на вішалці поруч із вхідними дверима, відтворить в пам'яті прекрасні літні дні, проведені на морі.Візьміть і перенесіть частину предметів з одного приміщення в інше, виконавши з його наповненням те ж саме. І нехай невеликий колірний дисонанс не скасує ваших намірів.Заміна оббивки м'яких меблів. Диван і крісла перетворять антураж вітальні, звертаючи увагу на свої оновлені поверхні.Пофарбуйте одну зі стін. Найбільш спрощений варіант ─ поверх паперових шпалер. Або ж їх потрібно зняти і купити в тон іншої частини стін фактурну обробку з рідких шпалер або гіпсових 3D-панелей. Вельми привабливо виглядає вертикальна конструкція, пофарбована із застосуванням градієнтних колірних переходів.Попрацюйте з матеріалом підлоги. Був паркет-ялинка, замініть його барвистою плиткою. Настелений лінолеум, ковролін? Зробіть покриття з ламінату або яскравих ПВХ-панелей.Змініть існуючу модель стелі на іншу. Зі звичайного вигляду можна зробити натяжну або гіпсокартонну. Додайте красиві стельові галтелі, щоб геометрично виділити кордони стелі.Бажаючи замінити двері, спробуйте зупинитися на відкритому арковому просторі. Так квартира буде здаватися більшою.Проаналізуйте, наскільки ви готові докласти зусиль або задіяти фінанси в оновленні свого будинку. Коли не вистачає творчих ідей, зверніться за допомогою до знайомих, фонтануючих творчими задумами. Не забувайте про інтернет ─ саме тут можна підглянути незвичайні ідеї з усього світу.

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