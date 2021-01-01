вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням

Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням
Поблизу Ковеля поліцейські виявили молодика, який керував транспортом з фальшивим посвідченням водія.

Інформують, що 22 березня під час патрулювання на автодорозі поблизу села Дубове Ковельського району, патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2105. За кермом перебував 18-річний житель цього ж району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час перевірки документів з’ясувалося, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Сумнівний документ вилучили. Його направили для проведення експертизи.

За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн, арешту на строк до шести місяців, або до двох років обмеження волі. Триває слідство.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: авто, фальшиві документи, молодик
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14
Чиновницю Волинської ОДА Наталію Остапкович відсторонили від роботи
Сьогодні, 11:07
Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням
Сьогодні, 11:02
Квартира, Audi та 10 тисяч доларів готівкою: чим багата ексголова облради та нинішня ректорка ЛНТУ
Сьогодні, 10:50
Покупці шин «кинули» волинянина на чималу суму грошей
Сьогодні, 10:45
Схожі новини
Волинянин заявив про крадіжку авто у поліцію, але виявилось, що легковик взяла дружина Волинянин заявив про крадіжку авто у поліцію, але виявилось, що легковик взяла дружина
22 березень, 13:03
На Волині три автівки потрапили в кювети На Волині три автівки потрапили в кювети
22 березень, 10:21
На справжній «блокбастер» перетворилось затримання крадія автівки на Волині. ВІДЕО На справжній «блокбастер» перетворилось затримання крадія автівки на Волині. ВІДЕО
19 березень, 15:45
ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Волиньради ТОП-10 найдорожчих автівок депутатів Волиньради
19 березень, 14:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
 0
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
Сьогодні, 11:55
 0
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
 0
Вчителька волинської школи переймала досвід у колег з країн ЄС
Сьогодні, 11:32
 0
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8