Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням
Сьогодні, 11:02
Поблизу Ковеля поліцейські виявили молодика, який керував транспортом з фальшивим посвідченням водія.
Інформують, що 22 березня під час патрулювання на автодорозі поблизу села Дубове Ковельського району, патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2105. За кермом перебував 18-річний житель цього ж району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Сумнівний документ вилучили. Його направили для проведення експертизи.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн, арешту на строк до шести місяців, або до двох років обмеження волі. Триває слідство.
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Інформують, що 22 березня під час патрулювання на автодорозі поблизу села Дубове Ковельського району, патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2105. За кермом перебував 18-річний житель цього ж району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.
Під час перевірки документів з’ясувалося, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Сумнівний документ вилучили. Його направили для проведення експертизи.
За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн, арешту на строк до шести місяців, або до двох років обмеження волі. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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