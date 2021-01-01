Поблизу Ковеля патрульні виявили 18-річного хлопця, який їздив за кермом авто з «липовим» посвідченням

Поблизу Ковеля поліцейські виявили молодика, який керував транспортом з фальшивим посвідченням водія.Інформують, що 22 березня під час патрулювання на автодорозі поблизу села Дубове Ковельського району, патрульні поліцейські зупинили автомобіль ВАЗ 2105. За кермом перебував 18-річний житель цього ж району, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.Під час перевірки документів з’ясувалося, що посвідчення водія містить ознаки підробки. На місце прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Сумнівний документ вилучили. Його направили для проведення експертизи.За цим фактом дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тис. грн, арешту на строк до шести місяців, або до двох років обмеження волі. Триває слідство.