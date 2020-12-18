Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд запровадив необхідною умовою в'їзду в Україну негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.
Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН.
“Були внесені зміни щодо перетину кордону. Після вступу цієї постанови в дію, вона вчора (22 березня - УНІАН) вступила в дію, нами запроваджується незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин”, - пояснив Степанов.
Згідно з постановою уряду від 22 березня, оприлюдненою на Урядовому порталі, не підлягають самоізоляції:
- громадяни України, які не досягли 12 років;
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
- громадяни України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.
- Особи, які в’їжджають з тимчасово окупованого Криму чи перетинають лінію розмежування, теж підлягають обов’язковій самоізоляції, крім:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;
- осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;
- здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;
- одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього підпункту.
А також під самоізоляцію не підпадають громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.
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Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН.
“Були внесені зміни щодо перетину кордону. Після вступу цієї постанови в дію, вона вчора (22 березня - УНІАН) вступила в дію, нами запроваджується незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин”, - пояснив Степанов.
Згідно з постановою уряду від 22 березня, оприлюдненою на Урядовому порталі, не підлягають самоізоляції:
- громадяни України, які не досягли 12 років;
- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;
- громадяни України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.
- Особи, які в’їжджають з тимчасово окупованого Криму чи перетинають лінію розмежування, теж підлягають обов’язковій самоізоляції, крім:
осіб, які не досягли 12 років;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;
- осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;
- здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;
- одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього підпункту.
А також під самоізоляцію не підпадають громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.
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