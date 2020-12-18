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Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус

Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що уряд запровадив необхідною умовою в'їзду в Україну негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це він повідомив під час онлайн-брифінгу, - пише УНІАН.

“Були внесені зміни щодо перетину кордону. Після вступу цієї постанови в дію, вона вчора (22 березня - УНІАН) вступила в дію, нами запроваджується незалежно від того, з якої країни прибуває громадянин, всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин”, - пояснив Степанов.

Згідно з постановою уряду від 22 березня, оприлюдненою на Урядовому порталі, не підлягають самоізоляції:

- громадяни України, які не досягли 12 років;

- водії та члени екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, що здійснюють регулярні перевезення, члени екіпажів повітряних і морських, річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад;

- громадяни України, що здійснюють перевезення гемопоетичних стовбурових клітин для трансплантації.

- Особи, які в’їжджають з тимчасово окупованого Криму чи перетинають лінію розмежування, теж підлягають обов’язковій самоізоляції, крім:

осіб, які не досягли 12 років;
працівників представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні;

- осіб, які мають намір вступити до закладів освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

- здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти, розташованих на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі;

- одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників, інших законних представників чи інших осіб, уповноважених одним із батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників, які супроводжують осіб, зазначених в абзацах четвертому і п’ятому цього підпункту.

А також під самоізоляцію не підпадають громадяни України, які бажають здійснити вакцинацію від COVID-19 на підконтрольній уряду території, і мають відповідне запрошення на вакцинацію з унікальним ідентифікатором.




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Теги: ПЛР, COVID-19, в'їзд, Україна, зміни
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