Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу
Сьогодні, 20:28
У місті Кривий ріг 16-23 березня проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів. Волиняни теж взяли участь у змаганнях.
Тож майже три сотні боксерів з усіх регіонів України змагалися за звання найсильніших у 13 вагових категоріях, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Ковельчанин Бражнік Олександр виборов бронзову медаль у ваговій категорії 50 кг. Хлопець – вихованець боксерського клубу «Панчер». Тренує спортсмена Микола Потапюк.
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Тож майже три сотні боксерів з усіх регіонів України змагалися за звання найсильніших у 13 вагових категоріях, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.
Ковельчанин Бражнік Олександр виборов бронзову медаль у ваговій категорії 50 кг. Хлопець – вихованець боксерського клубу «Панчер». Тренує спортсмена Микола Потапюк.
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