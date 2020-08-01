Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу





Тож майже три сотні боксерів з усіх регіонів України змагалися за звання найсильніших у 13 вагових категоріях, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.



Ковельчанин Бражнік Олександр виборов бронзову медаль у ваговій категорії 50 кг. Хлопець – вихованець боксерського клубу «Панчер». Тренує спортсмена Микола Потапюк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Кривий ріг 16-23 березня проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів. Волиняни теж взяли участь у змаганнях.Тож майже три сотні боксерів з усіх регіонів України змагалися за звання найсильніших у 13 вагових категоріях, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.Ковельчанинвиборов бронзову медаль у ваговій категорії 50 кг. Хлопець – вихованець боксерського клубу «Панчер». Тренує спортсмена

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію