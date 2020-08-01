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Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу

Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу
У місті Кривий ріг 16-23 березня проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів. Волиняни теж взяли участь у змаганнях.

Тож майже три сотні боксерів з усіх регіонів України змагалися за звання найсильніших у 13 вагових категоріях, - інформує пресслужба Управління у справах молоді та спорту Волинської ОДА.

Ковельчанин Бражнік Олександр виборов бронзову медаль у ваговій категорії 50 кг. Хлопець – вихованець боксерського клубу «Панчер». Тренує спортсмена Микола Потапюк.
Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу
Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу
Юний волинянин виборов бронзову медаль на чемпіонаті України з боксу

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Теги: бронза, медаль, спорт, бокс, чемпіонат
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