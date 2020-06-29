Вчителька волинської школи переймала досвід у колег з країн ЄС

Марії Никитюк – заступниця директора з виховної роботи Баївської школи – успішно пройшла відбір для міжнародного стажування від програми ЄС «House of Europe» для професіоналів-освітян безпосередньо залучених до процесу децентралізації та реформи освіти.



Про це



«Якось випадково на Освіторії побачила оголошення про конкурс – навчальну поїздку до Словаччини для освітян. Мені стало цікаво, бо неодноразово чула про те, як там організовують позашкільну та неформальну освіту. Тому, коли випала нагода побачити все це на власні очі довго не вагалася – підготувала документи і подала на конкурс, – розповідає Марія Михайлівна. – На позитивний результат не надто сподівалася, тож коли дізналася, що понад з 200 заявок відібрали усього 10, у тому числі і мою – здивуванню не було меж».



На жаль, цьогоріч у зв’язку з карантинними заходами запланована навчальна поїздка до Словаччини не відбулася. Втім, освітню лабораторію таки організували в онлайн-форматі. Впродовж кількох днів учасники відвідували онлайн-лекції та тренінги, спілкувалися із провідними фахівцями освітньої галузі із Словаччини, Нідерландів, Польщі. Завершальним етапом програми стала робота над домашнім завданням, у випадку пані Марії це була тема «Розробка та втілення стратегії розвитку закладу освіти».



Після завершення програми педагоги отримали сертифікати, а також стипендії для розвитку особистісних та професійних якостей. Приємно відзначити, що у числі учасників, які отримали найвищу винагороду (400 євро) – представниця Боратинської громади Марія Никитюк.



«Грошовий бонус став приємним сюрпризом, – каже освітянка. – Поки не думала на що конкретно витрачу кошти, але варіантів безліч. Іноді хочеться взяти участь у якійсь крутій програмі, але не завжди дозволяє бюджет – зараз така можливість з’явилася. Але перед тим, як зареєструюся на чергове навчання, хотілося б поділитися своїм досвідом з іншими педагогами громади. Тому найближчим часом планую організувати посиденьки із колегами, щоб розказати про свій кейс та обмінятися думками».



Довідково:



Програма «House of Europe» створена з метою підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. Вона фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю. «House of Europe» фінансує стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, резиденції та інші форми професійного обміну. Метою поїздки для освітян у рамках програми «House of Europe було вивчення кращих освітніх практик у школах Словаччини та Фінляндії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. – заступниця директора з виховної роботи Баївської школи – успішно пройшла відбір для міжнародного стажування від програми ЄС «House of Europe» для професіоналів-освітян безпосередньо залучених до процесу децентралізації та реформи освіти.Про це повідомляють на сайті Боратинської сільради.«Якось випадково на Освіторії побачила оголошення про конкурс – навчальну поїздку до Словаччини для освітян. Мені стало цікаво, бо неодноразово чула про те, як там організовують позашкільну та неформальну освіту. Тому, коли випала нагода побачити все це на власні очі довго не вагалася – підготувала документи і подала на конкурс, – розповідає Марія Михайлівна. – На позитивний результат не надто сподівалася, тож коли дізналася, що понад з 200 заявок відібрали усього 10, у тому числі і мою – здивуванню не було меж».На жаль, цьогоріч у зв’язку з карантинними заходами запланована навчальна поїздка до Словаччини не відбулася. Втім, освітню лабораторію таки організували в онлайн-форматі. Впродовж кількох днів учасники відвідували онлайн-лекції та тренінги, спілкувалися із провідними фахівцями освітньої галузі із Словаччини, Нідерландів, Польщі. Завершальним етапом програми стала робота над домашнім завданням, у випадку пані Марії це була тема «Розробка та втілення стратегії розвитку закладу освіти».Після завершення програми педагоги отримали сертифікати, а також стипендії для розвитку особистісних та професійних якостей. Приємно відзначити, що у числі учасників, які отримали найвищу винагороду (400 євро) – представниця Боратинської громади Марія Никитюк.«Грошовий бонус став приємним сюрпризом, – каже освітянка. – Поки не думала на що конкретно витрачу кошти, але варіантів безліч. Іноді хочеться взяти участь у якійсь крутій програмі, але не завжди дозволяє бюджет – зараз така можливість з’явилася. Але перед тим, як зареєструюся на чергове навчання, хотілося б поділитися своїм досвідом з іншими педагогами громади. Тому найближчим часом планую організувати посиденьки із колегами, щоб розказати про свій кейс та обмінятися думками».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію