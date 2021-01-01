У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 березня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський
ПТМ "Вол.-Волинськтеплокомуненерго" котельня вул. 20 липня, 21, ТДВ "Сортнасіннєовоч"
Володимир-Волинська гімназія, корпус 1-4
ЖЕК №1 контора, гараж
Магазин"Дитячий світ"
Магазини : "Інтер'єр"
"Колорит","Сад-город", "Насіння","Ритуал" "Фреш", "Продукти №15","Троянда"
Банк "Фінанси і кредит"
Сектор громадянства і міграції відділ УМВС м. Володимир-Волинський
вул.Шевченка 11-73, 20-66
вул.Гайдамацька 1-21,2-26,
вул.Олімпійський 1-7,4-12,
пров.Шкільний 3-7,6,8,
вул.20-го Липня 21
вул. Привокзальна 34
вул.Дрогобицька 1-19,2-18,
вул.Грушевського 13-19,16-20
вул.Князів Острозьких 5,4-14
2 ПЛ-10 кВ Л-38-04, Л-38-02 від ЛР-109 09:00-17:00 с.Овадно,
Оваднівський професійний ліцей, пилорама, станція залізниці, Церква, магазин,
с. Верба
магазин, господарчі приміщення
с.Овадно,
вул. Молоджна, Привокзальна, Мічуріна
с. Сіраківка
с. Верба,
вул. Польова, Ковельська
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-71 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський
вул. Князя Олега, Запольської, Пчілки, Генерала Шухевича
пров. Вербний
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-201 09:00-17:00 - с.Заріччя
Вул. Набережна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь" – Мирне,
СГПП "Дружба"- Скірче,
ФОП Киричук О.П.,
ПАТ "Укртелеком",
Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,
Скірченська сільська рада,
ТзОВ "Волинь Нова",
Ватинська сільська рада,
ФОП Пилипчук З.І.,
ФОП Вавринович В.В. с.Мирне:
вул. Миру ,
вул. Жовтнева,
вул.Панаса Годика.
с.Скірче:
вул.Центральна, вул.Набережна,
вул.Суховоля,вул.Ватинська,
вул.Зелена,вул.Польова.
с.Жуківець:
вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.
с.Ватинець:
вул.Центральна,вул.Озерна,
вул.Чеська.
с.Ватин:
вул.Центральна,вул.Степова,
вул.Набережна,вул.Володимирська,
вул.Центральна, вул.Середня.
с. Бистровиця:
вул. Набережна,вул. Зелена,
вул. Церковна,вул. Молодіжна.
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-51
с Старики 9:00 – 16:00 "с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"
вул. Набережна"
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-587
с Ярівка 9:00 – 16:00 Церква
Дім молитви "с. Ярівка:
вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
2. КТП№40 Л-1 10:00-17:00 с.Соснина
3. КТПП№119 10:00-17:00 с.Жашковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров.Коніщука, вул. Набережна, пров.Набережний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-7 ЗТП-24343 09:00 - 17:00 Камінь-Каширський МРВЛД, будівельний майданчик спортзалу, ФОП Тищук Юрій Ілліч (магазин «Бістро»). м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул. Ковельська (частково).
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ф.О.Ігоніна І.Г
ФОП Андрієнко Л.І
ФОП Яковицький О.М
ФОП Трофімчук А.В
ФОП Солодуха Н.П
Ковельське об'єднане управління Пенсійного
фонду України
Ф.о. Головчик С.Г
Приватне підприємство "Аміла-Плюс"
ФОП Дудар Л.П
ФО Степанюк С.П
ТзОВ "АМіЛа"
ФО Семенюк Н.М
Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Волинській
області,ТзОВ "Хліб"
ФОП Дідицька М.Я
ФО Рибачок С.Ю
ФОП Гайчук О.П
ФОП Королюк Я.В
ФОП Гайчук О.П
ТзОВ "Стиль"
Головне територіальне управління юстиції у
Волинській області
КП "Лілея"
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада
5
9:00-17:00
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка УПЦ
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Шепшелей Л.Й
Ковельська районна спілка споживчих товариств
ФОП Давидюк О.В
ФОП Семенюк Л.І
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Голядинець В.М
ФОП Грицюк К.Т
ФОП Васковець В.М
ПП "Траст"
Фізична особа Горін В.О
ФОП Сімішкур М.А
ФОП Буднік Є.А
ФОП Воробей Н.М
Ф.О.Онищук Т.М
ФОП Осійчук К.П
ФОП Мартинюк П.П
ФОП Демчук В.Л
ФОП Пінчук Н.Л
ФОП Гавришук Л.С
ФОП Подошик В.В
ФОП Жмуйда Н.Ю
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Юрко Л.В
ФОП Козак В.І
ФОП Фалько О.П
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Одет"
ФОП Палчей І.В
ФОП Семенюк А.В
6. ПС 35/10 «Люблинець»
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В
ТзОВ "Ковель-Вапно"
ФОП Давидюк О.В
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
СББ"Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітетЛюблинецької селищної
ради Ковельського району
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Колпитів, вул. Садова
2. 12:00-17:00
Магазин
Дитсад
Церква с. Конюхи,вул. Л.Українки, вул. Шевченка
3. КТП-117 для ремонту КТП 9:00-13:00 ФОП Здрок с. Конюхи, вул. Л.Українки, вул. Центральна, вул. І.Дол., вул. Послідовського, вул. Вишнева, вул. Миру
4. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-18 для чистки траси 10:00-16:00 ТзОВ Агідель с. Сирнички - повністю
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Волинські оптичні мережі
Магазин №47
Мебельний цех
Укрбізнес
вул. Ківерцівська 30 (гуртожиток)
вул. Ківерцівська (частково)
2. 9:00-17:00
Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок№7 вв №2
Волинянка (Вінкі)
Гаоражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
вул Волі 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв№2
КонцентраторАТС Укртелеком вв№2
Поліклініка вв№2 освітлення
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-478.479 9:00 - 18:00 С.Чмикос
2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 С.Висоцьк
3 Ктп-332 9:00-18:00 ФОП Зборовська О.Г.
С.Світязь вул.8-го березня.Новоселів
4 Ктп-330 9:00-18:00 ФОП Озімок Сергій Васильович
С.Світязь вул. Лугова
5 Пл.-10 л26-03 від пс110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 9:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович , ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче Смт Щацьк
6 ЗТП-97
9:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"
Пошта Любомль
РВНО м.Любомль
Школа №2 (осн. корпус) М.Любомль вул..Поштова.Пушкіна.Виноградна
7 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця
З/станція Любомль М.Любомль
вул.Вокзальна. Будівельників. Коновальця. Комарова
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ЩТП-325 10:00 - 17:00 с. Залаззя (частково)
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00 - 17:00 с. В’язівне ( Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.
2 ПЛ-10 кВ, Л-53-05 10:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-203, с. Гораймівка.
КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит.садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора).
КТП-207 - СВК "Кормін" (млин).
КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар, пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).
КТП-232, с. Майдан - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-252, с. Гораймівка - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).
КТП-444, с. Майдан - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).
КТП-455, с. Гораймівка - ФОП Мельник Л.М. (виробничий цех).
місто Нововолинськ
1. ЗТП-39 09:00-17:00 м. Нововолинськ
ДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення зв`язку 5 м. Нововолинськ
вул. Пирогова 7,
Кауркова 17, 43а,
мікрорайон Шахтарський 36-40
Ратнівський район
3. 09:30 - 16:00
с. Видраниця
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1. 10-00 до 17-00
магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАП с. Н Вижва вул Зелена Підрічна, Міщанська, Суворова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2 ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-27,КТП-343,ЩТП-212,КТП-55,КТП-56
КТП-53,КТП-52
КТП-284,ЩТП-204
КТП-368,КТП-82
КТП-111,КТП-66
ЩТП-118,ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-12,13 КР-309
КТП-353,ЩТП-371
КТП-354,КТП-280
КТП-191,КТП-12
КТП-14,КТП-315
КТП-359,КТП-365
КТП-366,ЗТП-242
КТП-95,КТП-79 10:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції, ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ТКК «У Кашуби»- баня с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна, Зелена, Шевченка
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Володимир-Волинський
ПТМ "Вол.-Волинськтеплокомуненерго" котельня вул. 20 липня, 21, ТДВ "Сортнасіннєовоч"
Володимир-Волинська гімназія, корпус 1-4
ЖЕК №1 контора, гараж
Магазин"Дитячий світ"
Магазини : "Інтер'єр"
"Колорит","Сад-город", "Насіння","Ритуал" "Фреш", "Продукти №15","Троянда"
Банк "Фінанси і кредит"
Сектор громадянства і міграції відділ УМВС м. Володимир-Волинський
вул.Шевченка 11-73, 20-66
вул.Гайдамацька 1-21,2-26,
вул.Олімпійський 1-7,4-12,
пров.Шкільний 3-7,6,8,
вул.20-го Липня 21
вул. Привокзальна 34
вул.Дрогобицька 1-19,2-18,
вул.Грушевського 13-19,16-20
вул.Князів Острозьких 5,4-14
2 ПЛ-10 кВ Л-38-04, Л-38-02 від ЛР-109 09:00-17:00 с.Овадно,
Оваднівський професійний ліцей, пилорама, станція залізниці, Церква, магазин,
с. Верба
магазин, господарчі приміщення
с.Овадно,
вул. Молоджна, Привокзальна, Мічуріна
с. Сіраківка
с. Верба,
вул. Польова, Ковельська
3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-71 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинський
вул. Князя Олега, Запольської, Пчілки, Генерала Шухевича
пров. Вербний
4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-201 09:00-17:00 - с.Заріччя
Вул. Набережна
Горохівський район
1. 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь" – Мирне,
СГПП "Дружба"- Скірче,
ФОП Киричук О.П.,
ПАТ "Укртелеком",
Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,
Скірченська сільська рада,
ТзОВ "Волинь Нова",
Ватинська сільська рада,
ФОП Пилипчук З.І.,
ФОП Вавринович В.В. с.Мирне:
вул. Миру ,
вул. Жовтнева,
вул.Панаса Годика.
с.Скірче:
вул.Центральна, вул.Набережна,
вул.Суховоля,вул.Ватинська,
вул.Зелена,вул.Польова.
с.Жуківець:
вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.
с.Ватинець:
вул.Центральна,вул.Озерна,
вул.Чеська.
с.Ватин:
вул.Центральна,вул.Степова,
вул.Набережна,вул.Володимирська,
вул.Центральна, вул.Середня.
с. Бистровиця:
вул. Набережна,вул. Зелена,
вул. Церковна,вул. Молодіжна.
2 ПЛ-0,4кВ від КТП-51
с Старики 9:00 – 16:00 "с. Старики:
вул. Садова
вул. Прохідна"
вул. Набережна"
3 ПЛ-0,4кВ від КТП-587
с Ярівка 9:00 – 16:00 Церква
Дім молитви "с. Ярівка:
вул. Лесі Українки"
Іваничівський район
1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів
2. КТП№40 Л-1 10:00-17:00 с.Соснина
3. КТПП№119 10:00-17:00 с.Жашковичі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров.Коніщука, вул. Набережна, пров.Набережний.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-7 ЗТП-24343 09:00 - 17:00 Камінь-Каширський МРВЛД, будівельний майданчик спортзалу, ФОП Тищук Юрій Ілліч (магазин «Бістро»). м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул. Ковельська (частково).
3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка
4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00
м.Ківерці
вул.Холмська ,буд.1-30,
2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00
с.Завітне
вул.Шевченка,50-80,
вул.9-го Травня,
вул.Киричука,2-10/парні/,
вул.Садова,
вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контора
Дуб А.В. – будмаркет
смт. Цумань
вул.Чехова
вул. Набережна
4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00
с. Дерно
вул. Першотравнева,50-66, 73-89
вул. Ставківська,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Свято- Михайлівська громада Української православної церкви
Дрозднівська сільська рада
ТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»
2.
9:00-17:00
Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради
Ф.О.Ігоніна І.Г
ФОП Андрієнко Л.І
ФОП Яковицький О.М
ФОП Трофімчук А.В
ФОП Солодуха Н.П
Ковельське об'єднане управління Пенсійного
фонду України
Ф.о. Головчик С.Г
Приватне підприємство "Аміла-Плюс"
ФОП Дудар Л.П
ФО Степанюк С.П
ТзОВ "АМіЛа"
ФО Семенюк Н.М
Управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України у Волинській
області,ТзОВ "Хліб"
ФОП Дідицька М.Я
ФО Рибачок С.Ю
ФОП Гайчук О.П
ФОП Королюк Я.В
ФОП Гайчук О.П
ТзОВ "Стиль"
Головне територіальне управління юстиції у
Волинській області
КП "Лілея"
3.
ПЛ-0,4кВ від КТП №78
9:00-17:00 Велицька сільська рада
4.
ПЛ-0,4кВ від КТП№154
9:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»
Поворська сільська рада
5
9:00-17:00
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ВОЛИНЬГАЗ"
Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженсь
ка УПЦ
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ФОП Шепшелей Л.Й
Ковельська районна спілка споживчих товариств
ФОП Давидюк О.В
ФОП Семенюк Л.І
АТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласне
управління АТ "Ощадбанк"
ФОП Голядинець В.М
ФОП Грицюк К.Т
ФОП Васковець В.М
ПП "Траст"
Фізична особа Горін В.О
ФОП Сімішкур М.А
ФОП Буднік Є.А
ФОП Воробей Н.М
Ф.О.Онищук Т.М
ФОП Осійчук К.П
ФОП Мартинюк П.П
ФОП Демчук В.Л
ФОП Пінчук Н.Л
ФОП Гавришук Л.С
ФОП Подошик В.В
ФОП Жмуйда Н.Ю
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Юрко Л.В
ФОП Козак В.І
ФОП Фалько О.П
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Одет"
ФОП Палчей І.В
ФОП Семенюк А.В
6. ПС 35/10 «Люблинець»
9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
Ф.О.Буднік О.А
Виконавчий комітет Люблинецької селищної
ради Ковельського району Волинської області
ТзОВ "ЛІНК ПРОМ"
Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"
Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
ПАТ "ВФ УКРАЇНА"
ФО Холонюк Ю.В
Фермерське господарство "Кошара"
ФОП Зуб С.М
ФО Юхимук Н.М
ФОП Коваль С.В
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
Ковельське МТМО
Ковельська районна державна лікарня ветеринарної медицини
Церква Святого Іоанна Богослова с.Ст.Кошари
ФОП Шворак В.П
ФГ "Білинська бджілка"
ФО Чирук Н.А
Управління гуманітарної сфери виконавчого
комітету Люблинецької селищної ради
ФОП Чирук О.М
Собор архистратига Михаїла Української
православної церкви Київський патріархат
ФОП Сачук А.В
ТзОВ "Ковель-Вапно"
ФОП Давидюк О.В
Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"
ФОП Чик С.Є
Дубівське споживче товариство
Волинська дирекція АТ "Укрпошта"
СББ"Шкільна 2"
ФОП Доннікова О.П
Виконавчий комітетЛюблинецької селищної
ради Ковельського району
Об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку "Шкільна"6
ФОП Буднік Є.А
Ф.О.Савич С.М
Локачинський район
1. 9:00-17:00
с. Колпитів, вул. Садова
2. 12:00-17:00
Магазин
Дитсад
Церква с. Конюхи,вул. Л.Українки, вул. Шевченка
3. КТП-117 для ремонту КТП 9:00-13:00 ФОП Здрок с. Конюхи, вул. Л.Українки, вул. Центральна, вул. І.Дол., вул. Послідовського, вул. Вишнева, вул. Миру
4. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-18 для чистки траси 10:00-16:00 ТзОВ Агідель с. Сирнички - повністю
місто Луцьк
1. 13:30-17:00
Волинські оптичні мережі
Магазин №47
Мебельний цех
Укрбізнес
вул. Ківерцівська 30 (гуртожиток)
вул. Ківерцівська (частково)
2. 9:00-17:00
Київська площа 11 вв№2
Бойлерна вв №2
Дитячий садок№7 вв №2
Волинянка (Вінкі)
Гаоражі,Глушець 51
Магазин (Орхідея)
Перукарня ( Каре) Волі 74
вул Волі 68
Вуличне освітлення
ТзОВ Факторія вв №2
Поліклініка вв№2
КонцентраторАТС Укртелеком вв№2
Поліклініка вв№2 освітлення
Луцький район
1. 10:00-16:00
Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.
Любомльський та Шацький райони
1 Пл.-0.4 ктп-478.479 9:00 - 18:00 С.Чмикос
2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 С.Висоцьк
3 Ктп-332 9:00-18:00 ФОП Зборовська О.Г.
С.Світязь вул.8-го березня.Новоселів
4 Ктп-330 9:00-18:00 ФОП Озімок Сергій Васильович
С.Світязь вул. Лугова
5 Пл.-10 л26-03 від пс110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 9:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович , ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче Смт Щацьк
6 ЗТП-97
9:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"
Пошта Любомль
РВНО м.Любомль
Школа №2 (осн. корпус) М.Любомль вул..Поштова.Пушкіна.Виноградна
7 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізниця
З/станція Любомль М.Любомль
вул.Вокзальна. Будівельників. Коновальця. Комарова
Любешівський район
1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова
2 ЩТП-325 10:00 - 17:00 с. Залаззя (частково)
3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00 - 17:00 с. В’язівне ( Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.
2 ПЛ-10 кВ, Л-53-05 10:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-203, с. Гораймівка.
КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит.садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора).
КТП-207 - СВК "Кормін" (млин).
КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар, пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).
КТП-232, с. Майдан - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-252, с. Гораймівка - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).
КТП-444, с. Майдан - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).
КТП-455, с. Гораймівка - ФОП Мельник Л.М. (виробничий цех).
місто Нововолинськ
1. ЗТП-39 09:00-17:00 м. Нововолинськ
ДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення зв`язку 5 м. Нововолинськ
вул. Пирогова 7,
Кауркова 17, 43а,
мікрорайон Шахтарський 36-40
Ратнівський район
3. 09:30 - 16:00
с. Видраниця
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36215
9:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культури
шкільна насосна
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Дендера В.В. магазин
с.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )
ФОП Поліщук В.О. (гараж)
П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)
ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)
4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.Іванчиці
Артсвердловина Будинок культури
Ветдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,
5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)
с.Романів (повінстю)
6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,
ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.
7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівники
с.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громуш
с.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги
8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру
Старовижівський район
1. 10-00 до 17-00
магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАП с. Н Вижва вул Зелена Підрічна, Міщанська, Суворова
Турійський район
1 ПЛ-0,4кВ
КТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі
2 ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-27,КТП-343,ЩТП-212,КТП-55,КТП-56
КТП-53,КТП-52
КТП-284,ЩТП-204
КТП-368,КТП-82
КТП-111,КТП-66
ЩТП-118,ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,
СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець
3 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-12,13 КР-309
КТП-353,ЩТП-371
КТП-354,КТП-280
КТП-191,КТП-12
КТП-14,КТП-315
КТП-359,КТП-365
КТП-366,ЗТП-242
КТП-95,КТП-79 10:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції, ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ТКК «У Кашуби»- баня с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна, Зелена, Шевченка
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