У яких населених пунктах Волині будуть відключати світло 24 березня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 24 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Володимир-ВолинськийПТМ "Вол.-Волинськтеплокомуненерго" котельня вул. 20 липня, 21, ТДВ "Сортнасіннєовоч"Володимир-Волинська гімназія, корпус 1-4ЖЕК №1 контора, гаражМагазин"Дитячий світ"Магазини : "Інтер'єр""Колорит","Сад-город", "Насіння","Ритуал" "Фреш", "Продукти №15","Троянда"Банк "Фінанси і кредит"Сектор громадянства і міграції відділ УМВС м. Володимир-Волинськийвул.Шевченка 11-73, 20-66вул.Гайдамацька 1-21,2-26,вул.Олімпійський 1-7,4-12,пров.Шкільний 3-7,6,8,вул.20-го Липня 21вул. Привокзальна 34вул.Дрогобицька 1-19,2-18,вул.Грушевського 13-19,16-20вул.Князів Острозьких 5,4-142 ПЛ-10 кВ Л-38-04, Л-38-02 від ЛР-109 09:00-17:00 с.Овадно,Оваднівський професійний ліцей, пилорама, станція залізниці, Церква, магазин,с. Вербамагазин, господарчі приміщенняс.Овадно,вул. Молоджна, Привокзальна, Мічурінас. Сіраківкас. Верба,вул. Польова, Ковельська3 ПЛ-0,4 кВ Л-1 ЗТП-71 09:00-17:00 - м. Володимир-Волинськийвул. Князя Олега, Запольської, Пчілки, Генерала Шухевичапров. Вербний4 ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-201 09:00-17:00 - с.ЗаріччяВул. Набережна1. 9:00 – 17:00 ПОСП "Русь" – Мирне,СГПП "Дружба"- Скірче,ФОП Киричук О.П.,ПАТ "Укртелеком",Горохівський районний відділ освіти – Скірче, Ватинець,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- Скірче, Ватинець, Ватин,Скірченська сільська рада,ТзОВ "Волинь Нова",Ватинська сільська рада,ФОП Пилипчук З.І.,ФОП Вавринович В.В. с.Мирне:вул. Миру ,вул. Жовтнева,вул.Панаса Годика.с.Скірче:вул.Центральна, вул.Набережна,вул.Суховоля,вул.Ватинська,вул.Зелена,вул.Польова.с.Жуківець:вул.Центральна,вул.Набережна, вул.Молодіжна.с.Ватинець:вул.Центральна,вул.Озерна,вул.Чеська.с.Ватин:вул.Центральна,вул.Степова,вул.Набережна,вул.Володимирська,вул.Центральна, вул.Середня.с. Бистровиця:вул. Набережна,вул. Зелена,вул. Церковна,вул. Молодіжна.2 ПЛ-0,4кВ від КТП-51с Старики 9:00 – 16:00 "с. Старики:вул. Садовавул. Прохідна"вул. Набережна"3 ПЛ-0,4кВ від КТП-587с Ярівка 9:00 – 16:00 ЦеркваДім молитви "с. Ярівка:вул. Лесі Українки"1. КТП№74 Л-3 10:00-17:00 с.Завидів2. КТП№40 Л-1 10:00-17:00 с.Соснина3. КТПП№119 10:00-17:00 с.Жашковичі1. ПЛ-0,4 кВ Л-2, Л-4 КТП-24196 09:00 - 17:00 м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука (частково), пров.Коніщука, вул. Набережна, пров.Набережний.2. ПЛ-0,4 кВ Л-1, Л-7 ЗТП-24343 09:00 - 17:00 Камінь-Каширський МРВЛД, будівельний майданчик спортзалу, ФОП Тищук Юрій Ілліч (магазин «Бістро»). м. Камінь-Каширський, вул.Коніщука, вул. Ковельська (частково).3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-24261 09:00 - 17:00 с. Черче, вул. Ляхівка4. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-24241 09:00 - 17:00 с. Карасин, вул. Шевченка, вул.Незалежності (частково).1 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-16:00м.Ківерцівул.Холмська ,буд.1-30,2 ПЛ0,4 кВ від КТП- 502 8:30-17:00с.Завітневул.Шевченка,50-80,вул.9-го Травня,вул.Киричука,2-10/парні/,вул.Садова,вул.Колгоспна,21-31,4-20/парні/,3 ПЛ0,4 кВ від КТП-333 8:30-17:00 Цуманське ВУЖКГ - контораДуб А.В. – будмаркетсмт. Цуманьвул.Чеховавул. Набережна4 ПЛ0,4 кВ від КТП-317 8:30-17:00с. Дерновул. Першотравнева,50-66, 73-89вул. Ставківська,1. 9:00-17:00Свято- Михайлівська громада Української православної церквиДрозднівська сільська радаТзОВ «Виробничо-комерційне підприємство «КАСКАД»2.9:00-17:00Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської радиФ.О.Ігоніна І.ГФОП Андрієнко Л.ІФОП Яковицький О.МФОП Трофімчук А.ВФОП Солодуха Н.ПКовельське об'єднане управління Пенсійногофонду УкраїниФ.о. Головчик С.ГПриватне підприємство "Аміла-Плюс"ФОП Дудар Л.ПФО Степанюк С.ПТзОВ "АМіЛа"ФО Семенюк Н.МУправління виконавчої дирекції Фондусоціального страхування України у Волинськійобласті,ТзОВ "Хліб"ФОП Дідицька М.ЯФО Рибачок С.ЮФОП Гайчук О.ПФОП Королюк Я.ВФОП Гайчук О.ПТзОВ "Стиль"Головне територіальне управління юстиції уВолинській областіКП "Лілея"3.ПЛ-0,4кВ від КТП №789:00-17:00 Велицька сільська рада4.ПЛ-0,4кВ від КТП№1549:00-17:00 Сільськогосподарське ТзОВ «Пісочне»Поворська сільська рада9:00-17:00Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОРГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ"ВОЛИНЬГАЗ"Релігійна громада Свято-Хресто-Воздвиженська УПЦПублічне акціонерне товариство "Укртелеком"ФОП Шепшелей Л.ЙКовельська районна спілка споживчих товариствФОП Давидюк О.ВФОП Семенюк Л.ІАТ "Ощадбанк", Філія -Волинське обласнеуправління АТ "Ощадбанк"ФОП Голядинець В.МФОП Грицюк К.ТФОП Васковець В.МПП "Траст"Фізична особа Горін В.ОФОП Сімішкур М.АФОП Буднік Є.АФОП Воробей Н.МФ.О.Онищук Т.МФОП Осійчук К.ПФОП Мартинюк П.ПФОП Демчук В.ЛФОП Пінчук Н.ЛФОП Гавришук Л.СФОП Подошик В.ВФОП Жмуйда Н.ЮУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиФОП Юрко Л.ВФОП Козак В.ІФОП Фалько О.ПОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Одет"ФОП Палчей І.ВФОП Семенюк А.В6. ПС 35/10 «Люблинець»9:00-17:00 Комунальне підприємство "Екокомунсервіс"Ф.О.Буднік О.АВиконавчий комітет Люблинецької селищноїради Ковельського району Волинської областіТзОВ "ЛІНК ПРОМ"Сільськогосподарське ТзОВ "Сагайдачного"Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"ПАТ "ВФ УКРАЇНА"ФО Холонюк Ю.ВФермерське господарство "Кошара"ФОП Зуб С.МФО Юхимук Н.МФОП Коваль С.ВВолинська дирекція АТ "Укрпошта"Ковельське МТМОКовельська районна державна лікарня ветеринарної медициниЦерква Святого Іоанна Богослова с.Ст.КошариФОП Шворак В.ПФГ "Білинська бджілка"ФО Чирук Н.АУправління гуманітарної сфери виконавчогокомітету Люблинецької селищної радиФОП Чирук О.МСобор архистратига Михаїла Українськоїправославної церкви Київський патріархатФОП Сачук А.ВТзОВ "Ковель-Вапно"ФОП Давидюк О.ВКомунальне підприємство "Екокомунсервіс"ФОП Чик С.ЄДубівське споживче товариствоВолинська дирекція АТ "Укрпошта"СББ"Шкільна 2"ФОП Доннікова О.ПВиконавчий комітетЛюблинецької селищноїради Ковельського районуОб'єднання співвласників багатоквартирногобудинку "Шкільна"6ФОП Буднік Є.АФ.О.Савич С.М1. 9:00-17:00с. Колпитів, вул. Садова2. 12:00-17:00МагазинДитсадЦерква с. Конюхи,вул. Л.Українки, вул. Шевченка3. КТП-117 для ремонту КТП 9:00-13:00 ФОП Здрок с. Конюхи, вул. Л.Українки, вул. Центральна, вул. І.Дол., вул. Послідовського, вул. Вишнева, вул. Миру4. ПЛ-10 кВ Л 21-03 від ЛР-18 для чистки траси 10:00-16:00 ТзОВ Агідель с. Сирнички - повністю1. 13:30-17:00Волинські оптичні мережіМагазин №47Мебельний цехУкрбізнесвул. Ківерцівська 30 (гуртожиток)вул. Ківерцівська (частково)2. 9:00-17:00Київська площа 11 вв№2Бойлерна вв №2Дитячий садок№7 вв №2Волинянка (Вінкі)Гаоражі,Глушець 51Магазин (Орхідея)Перукарня ( Каре) Волі 74вул Волі 68Вуличне освітленняТзОВ Факторія вв №2Поліклініка вв№2КонцентраторАТС Укртелеком вв№2Поліклініка вв№2 освітлення1. 10:00-16:00Дитячий садок, ФОП Ступачинська Світлана Олексіївна. с. Веселе вул. Торчинська, Молодіжна.1 Пл.-0.4 ктп-478.479 9:00 - 18:00 С.Чмикос2 Пл-0.4 ктп-84 9:00-18:00 С.Висоцьк3 Ктп-332 9:00-18:00 ФОП Зборовська О.Г.С.Світязь вул.8-го березня.Новоселів4 Ктп-330 9:00-18:00 ФОП Озімок Сергій ВасильовичС.Світязь вул. Лугова5 Пл.-10 л26-03 від пс110 Шацьк до ЛВН-150,ЛВН-218 9:00-18:00 СВК "Украіна", ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО"МТС УКРАЇНА"ФОП Кузьмич М.А., ФОП Натальчук Степан Іванович , ФОП"Лисий", Шацьке Районне споживче товариство, Шацьке Районне споживче Смт Щацьк6 ЗТП-979:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"Пошта ЛюбомльРВНО м.ЛюбомльШкола №2 (осн. корпус) М.Любомль вул..Поштова.Пушкіна.Виноградна7 Пл-10 л 58-09 від лвн-71 до лвн-73 9:00-18:00 Державне територ-галуз.об"едн."Львівська залізницяЗ/станція Любомль М.Любомльвул.Вокзальна. Будівельників. Коновальця. Комарова1 ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-152 10:00 - 17:00 с. Мукошин вул. Поліська, Суворова2 ЩТП-325 10:00 - 17:00 с. Залаззя (частково)3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ЗТП-1 10:00 - 17:00 с. В’язівне ( Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-158 10:00-17:00 Комарівська сільська рада (клуб, дит.садок), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (магазин), , Колківське споживче товариство (башня), Районний відділ освіти (школа, башня, їдальня), ФОП Гаврилюк С.А. (магазин), ФОП Гаврилюк С.А. (КДУ-2), Релігійна громада (пункт), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), ФОП Тимошенко Ю.В. (магазин), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА", ФОП Сахнюк Михайло Петрович (млин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Молитовний будинок. с. Комарово.2 ПЛ-10 кВ, Л-53-05 10:00-17:00 КТП-179, с. Погулянка - Куликовицьке споживче товариство (контора, магазин), Маневицька районна лікарня державної ветмедицини, Молитовний будинок, ФОП Пацюк Василь Васильович (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-203, с. Гораймівка.КТП-206 - Гораймівська сільська рада (дит.садок), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, ФОП Величко О.О. (виробнича база), ФОП Мельник Анатолій Григорович (комора).КТП-207 - СВК "Кормін" (млин).КТП-208 - Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта", Куликовицьке споживче товариство (бар, пром.товари), Молитовний будинок, ФОП Оніщук Л.В. (магазин), ФОП Мельник Н.М. (ларьок).КТП-232, с. Майдан - Куликовицьке споживче товариство (магазин), ФОП Демчук Анатолій Мифодійович (кіоск), Церква, ФОП Демчук Я.І. (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-252, с. Гораймівка - Гораймівська сільська рада (клуб), Церква, Молитовний будинок, Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-337 - ФОП Фальчук Святослав Степанович (торгівельний ларьок).КТП-444, с. Майдан - ФОП Тачинський Анатолій Володимирович (магазин).КТП-455, с. Гораймівка - ФОП Мельник Л.М. (виробничий цех).1. ЗТП-39 09:00-17:00 м. НововолинськДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення зв`язку 5 м. Нововолинськвул. Пирогова 7,Кауркова 17, 43а,мікрорайон Шахтарський 36-403. 09:30 - 16:00с. Видраниця1. 9:00-17:00м.Рожище, вул.К.Шолокадзе,93-111ПЛ-0,4кВ ТП-362159:00-17:00 с.Любче, дитячий садок. будинок культуришкільна насоснаФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Дендера В.В. магазинс.Любче,вул.Зелена, Садова, А.Савчук, Тиха .Молодіжна, Миру3 ПЛ-0,4кВ ТП-36346 9:00-17:00 с. Рудня ФОП Юрчук В.П.(Гараж, Свинарник )ФОП Поліщук В.О. (гараж)П-ць Савчук В.В. П-ць Дем'янчук Д.М.(цехи)ФОП Поліщук Ю.А.(Столярний цех)4 ПЛ-0,4кВ КТП-36111 9:00-17:00 с.ІванчиціАртсвердловина Будинок культуриВетдільниця , ПП Симонович Р.М.Кіоск с. Іванчиці, вул. Шкільна,5 ПЛ-10кВ Л30-01 9:00-17:00 с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю) с.Городині (повністю)с.Романів (повінстю)6 ПЛ-0,4кВ ТП-36269 9:00-17:00 с.Берегове, ФАП ,церква,ФОП Лавринюк Л.В. торговий кіоск с.Берегове, вул.Набережна ,Луцька.7 Л34-02 9:00-17:00 с.Доросині, ФОП Тимощук Т.А. магазин СВК "Батьківщина" корівникис.Немир, ФОП Мартинюк Ж.М. торговий кіоск ФОП Пашков Б.Й. магазин с.Доросині, вул.Молодіжна,Троцюка .Громушс.Немир, вул.Ветеранів, Вишнева, Лугова.Перемоги8 ПЛ-0,4кВ КТП-36515 9:00-17:00 с.Любче,вул.Ковельська,Жовтнева, Миру1. 10-00 до 17-00магазин Мрія контора с/ради,клуб,ФАП с. Н Вижва вул Зелена Підрічна, Міщанська, Суворова1 ПЛ-0,4кВКТП-158 10:00-16:30 Н.Двірська с/р – пождепо, школа, столова, майстерня школи, пошта, АТС, ФАП, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін- магазин с.Осьмиговичі2 ПЛ-10кВ Л-61-07 від ЛР-27,КТП-343,ЩТП-212,КТП-55,КТП-56КТП-53,КТП-52КТП-284,ЩТП-204КТП-368,КТП-82КТП-111,КТП-66ЩТП-118,ЩТП-117 10:00-17:00 АГРС, ФОП Марчук, ФГ «Факторія» - бригада, школа, ФГ «Аміла» - ППМ, ФАП, АГРС, СКЗ, клуб, ФГ «Перлина Турії»- бригада, СМЗ, Селецька с/р- клуб, ФАП, школа,ТРСТ-магазин, кафе «Фіалка», ФГ «Сосновий Двір», СКЗ, Ружинська с/р- клуб, котельня, школа, ФАП, ФОП Іллюх Н.Є.- магазин, церква, ФОП Привродський,СКЗ, ГРП, «Молодіжний фонд» с.Гаруша, Клюськ, Задиби, Городилець3 ПЛ-10кВ Л-61-02 від ПС до ЛР-12,13 КР-309КТП-353,ЩТП-371КТП-354,КТП-280КТП-191,КТП-12КТП-14,КТП-315КТП-359,КТП-365КТП-366,ЗТП-242КТП-95,КТП-79 10:00-16:00 ФОП Білун – оз.Черепаха, ФОП Літвінович – озеро, ФГ «Аміла» - пекарня, Соловичівська с/р- дит.садок, школа, котельня школи, клуб, насосна, АГАТ ЛТД- магазин, ПКЗ, МП «Турія», пошта, АТС, церква, ФОП Заброда М.Р.- телятник, КСС, ТзОВ «Оллєс»- столярний цех, дер.обр.цех, ВСАТ «Срібниця» - тр.бригада, млин, ТзОВ «Інтерстор»- деревообробний цех, «Срібниця» - база відпочинку, СФГ «Мальва»- приміщення для зберігання с/г продукції, ФОП Бурий Н.А.- магазин, СКЗ, ТКК «У Кашуби»- баня с.Соловичі вул. Карпанська, Шкільна, Зелена, Шевченка