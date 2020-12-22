вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет

На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
На міжнародній автомагістралі Ковель-Ягодин трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.

Про ДТП «Ковель media» повідомив один з водіїв, який їхав повз.

Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, приблизно о 9-й годині.

За словами очевидця, вантажівка марки Mercedes, яка рухалася в сторону Польщі, опинилася за межами дороги.

Інформації про постраждалих поки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель-Ягодин, аварія, вантажівка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
Сьогодні, 11:55
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
Вчителька волинської школи переймала досвід у колег з країн ЄС
Сьогодні, 11:32
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14
Схожі новини
На Волині за смерть велосипедиста водій вантажівки відбувся умовним На Волині за смерть велосипедиста водій вантажівки відбувся умовним
04 лютий, 08:26
На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою На волинській трасі Opel зіткнувся з вантажівкою
01 лютий, 14:37
Під колесами вантажівки загинув 47-річний волинянин Під колесами вантажівки загинув 47-річний волинянин
22 грудень, 2020, 10:42
На Рівненщині в автотрощі за участю двох вантажівок загинув чоловік. ФОТО На Рівненщині в автотрощі за участю двох вантажівок загинув чоловік. ФОТО
15 грудень, 2020, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
 0
Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
Сьогодні, 11:55
 0
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
 0
Вчителька волинської школи переймала досвід у колег з країн ЄС
Сьогодні, 11:32
 0
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14
 0
Медіа
відео
1/8