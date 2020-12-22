На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
На міжнародній автомагістралі Ковель-Ягодин трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.
Про ДТП «Ковель media» повідомив один з водіїв, який їхав повз.
Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, приблизно о 9-й годині.
За словами очевидця, вантажівка марки Mercedes, яка рухалася в сторону Польщі, опинилася за межами дороги.
Інформації про постраждалих поки немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про ДТП «Ковель media» повідомив один з водіїв, який їхав повз.
Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, приблизно о 9-й годині.
За словами очевидця, вантажівка марки Mercedes, яка рухалася в сторону Польщі, опинилася за межами дороги.
Інформації про постраждалих поки немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Карантин: Волинь знову стала «помаранчевою»
Сьогодні, 12:02
На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет
Сьогодні, 11:47
Вчителька волинської школи переймала досвід у колег з країн ЄС
Сьогодні, 11:32
Кабмін змінив правила в'їзду в Україну: тепер потрібен обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:14