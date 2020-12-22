На трасі Київ-Ковель вантажівка злетіла з дороги у кювет





Про ДТП



Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, приблизно о 9-й годині.



За словами очевидця, вантажівка марки Mercedes, яка рухалася в сторону Польщі, опинилася за межами дороги.



Інформації про постраждалих поки немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На міжнародній автомагістралі Ковель-Ягодин трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки.Про ДТП «Ковель media» повідомив один з водіїв, який їхав повз.Автопригода сталася сьогодні, 23 березня, приблизно о 9-й годині.За словами очевидця, вантажівка марки Mercedes, яка рухалася в сторону Польщі, опинилася за межами дороги.Інформації про постраждалих поки немає.

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