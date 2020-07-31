Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
Сьогодні, 11:55
У Луцьку затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.
Про це інформує пресслужба СБУ у Волинській області.
Співробітники СБУ затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві та вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники переховувалися у місті Луцьку з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини.
Правоохоронці затримали іноземців в обласному центрі.
Для забезпечення екстрадиції утікачів Луцький міськрайонний суд застосував до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).
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Про це інформує пресслужба СБУ у Волинській області.
Співробітники СБУ затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві та вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп.
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники переховувалися у місті Луцьку з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини.
Правоохоронці затримали іноземців в обласному центрі.
Для забезпечення екстрадиції утікачів Луцький міськрайонний суд застосував до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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