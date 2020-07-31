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Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися

Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися
У Луцьку затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.

Про це інформує пресслужба СБУ у Волинській області.

Співробітники СБУ затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві та вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп.

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники переховувалися у місті Луцьку з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини.

Правоохоронці затримали іноземців в обласному центрі.

Для забезпечення екстрадиції утікачів Луцький міськрайонний суд застосував до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).

Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися

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Теги: Луцьк, затримали, іноземці, Інтерпол, СБУ
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