Розшукував Інтерпол: у Луцьку спіймали двох іноземців, які переховувалися

У Луцьку затримали двох іноземців, яких розшукував Інтерпол.Про це інформує пресслужба СБУ у Волинській області.Співробітники СБУ затримали двох іноземців, які перебували у міжнародному розшуку за підозрою у вбивстві та вчиненні злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп.Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники переховувалися у місті Луцьку з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини.Правоохоронці затримали іноземців в обласному центрі.Для забезпечення екстрадиції утікачів Луцький міськрайонний суд застосував до них запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт).