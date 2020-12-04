Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун





Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі



Зі слів голови МОЗ, наразі найскладніша ситуація із коронавірусом у Львівській, Вінницькій, Миколаївській областях. Водночас, в Івано-Франківській області фіксують покращення і регіон може вийти з "червоної" зони найближчими днями.



"Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. - Ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська, я думаю, за кілька днів вже вийде з червоного рівня", - висловився Степанов.



Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун треба знаходити баланс між епідеміологічною ситуацією і економікою країни.



"Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не розповсюджувалася хвороба і не зупинити економіку країни", - пояснив Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Загальнонаціонального локдауну в Україні через стрімке поширення коронавірусу найближчим часом не буде. Обмеження вводитимуть лише у конкретному регіоні, де є спалах COVID-19.Про це розповів міністр охорони здоров’яв ефірі "Сніданку з 1+1" 23 березня.Зі слів голови МОЗ, наразі найскладніша ситуація із коронавірусом у Львівській, Вінницькій, Миколаївській областях. Водночас, в Івано-Франківській області фіксують покращення і регіон може вийти з "червоної" зони найближчими днями."Не плануємо (загальнонаціональний локдаун. - Ред.). Будемо йти по регіонах. Тобто ми вводимо регіон. Умовно кажучи, зараз ми ввели Київ, Сумську, Одеську область, а Івано-Франківська, я думаю, за кілька днів вже вийде з червоного рівня", - висловився Степанов.Очільник МОЗ пояснив, що запроваджуючи локдаун треба знаходити баланс між епідеміологічною ситуацією і економікою країни."Ми ж говоримо, що нам ще баланс треба знайти. Тобто зараз ми запровадимо локдаун такий, як у Франції з комендантською годиною і все решта. А що далі? Що далі будемо робити? Ми ж завжди знаходимо баланс між епідеміологією і економікою з точки зору, щоб і не розповсюджувалася хвороба і не зупинити економіку країни", - пояснив Степанов.

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