вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю

У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
У селі Боголюби Луцького району горіла літня кухня.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 23 березня о 08:55, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Власники, які помітили пожежу, викликали підрозділи ДСНС й кинулися на порятунок чоловіка, який перебував у будівлі. Ще до прибуття вогнеборців господарі вивели із задимленого приміщення літнього чоловіка з інвалідністю, який там мешкав.

Уже за 13 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області, а ще за 5 хвилин їм на допомогу приїхали вогнеборці 25-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.

Рятувальники локалізували горіння о 09:18, а ліквідували о 09:36. Пожежа знищила покрівлю та перекриття будівлі. Завдяки господарям, які вчасно зорієнтувалися, життя літнього чоловіка врятоване.

Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, до пожежі могло призвести порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димаря.


У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пожежа, Боголюби, порятунок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцька райрада співпрацюватиме із фермерами-одноосібниками
Сьогодні, 12:41
В Карпатах сніговий покрив сягає майже 2 метрів
Сьогодні, 12:38
У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 12:22
Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун
Сьогодні, 12:12
Весняний ремонт: новий вигляд житла без особливих витрат*
Сьогодні, 12:10
Схожі новини
Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО Під Києвом випадковий свідок пожежі врятував із вогню двох дітей, але сам отримав травми. ВІДЕО
19 лютий, 15:14
На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами На Волині сусіди жінки, у якої палав будинок, стали в ланцюг і лили у полум'я воду відрами
26 січень, 10:42
На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні На Волині під час пожежі врятували 21-річного хлопця, потерпілий з опіками – у лікарні
28 грудень, 2020, 10:01
На Волині із палаючого будинку врятували 89-річного чоловіка і 83-річну жінку На Волині із палаючого будинку врятували 89-річного чоловіка і 83-річну жінку
30 листопад, 2020, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині – антитерористичні навчання СБУ
Сьогодні, 13:27
 0
Без житла, але з двома автівками: статки очільниці муніципальної варти Юлії Сиротинської
Сьогодні, 13:25
 0
Нарешті справжня весна: в Україну от-от прийде потепління
Сьогодні, 13:14
 0
Зі списку присяжних Луцького міськрайонного суду хочуть виключити двох людей
Сьогодні, 12:52
 0
У луцькому пологовому створили нове відділення
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8