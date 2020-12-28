У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 12:22
У селі Боголюби Луцького району горіла літня кухня.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 23 березня о 08:55, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Власники, які помітили пожежу, викликали підрозділи ДСНС й кинулися на порятунок чоловіка, який перебував у будівлі. Ще до прибуття вогнеборців господарі вивели із задимленого приміщення літнього чоловіка з інвалідністю, який там мешкав.
Уже за 13 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області, а ще за 5 хвилин їм на допомогу приїхали вогнеборці 25-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники локалізували горіння о 09:18, а ліквідували о 09:36. Пожежа знищила покрівлю та перекриття будівлі. Завдяки господарям, які вчасно зорієнтувалися, життя літнього чоловіка врятоване.
Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, до пожежі могло призвести порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димаря.
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Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників 23 березня о 08:55, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Власники, які помітили пожежу, викликали підрозділи ДСНС й кинулися на порятунок чоловіка, який перебував у будівлі. Ще до прибуття вогнеборців господарі вивели із задимленого приміщення літнього чоловіка з інвалідністю, який там мешкав.
Уже за 13 хвилин до місця виклику прибула чергова варта рятувальників 2-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області, а ще за 5 хвилин їм на допомогу приїхали вогнеборці 25-ої державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька Управління ДСНС України у Волинській області.
Рятувальники локалізували горіння о 09:18, а ліквідували о 09:36. Пожежа знищила покрівлю та перекриття будівлі. Завдяки господарям, які вчасно зорієнтувалися, життя літнього чоловіка врятоване.
Причину пожежі встановлюють. За попередніми даними, до пожежі могло призвести порушення правил пожежної безпеки при експлуатації димаря.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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