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У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення
У Луцькому клінічному пологовому будинку створили нове відділення, кабінет та оновили матеріальну базу.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці медзакладу.

Інформують, що заклад готується до підписання договору з НСЗУ на ІІ-ІV квартали 2021 року.

Так, для виконання вимог за пакетом медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»:

- оновили матеріальну базу (придбали транскутанний білірубінометр та аудіометр для проведення аудіологічного скринінгу);

- створили відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених з усіма комфортними умовами, організовали виходжування немовлят за методом Кенгуру;

- з 1 квітня почне функціонувати катамнестичний кабінет на базі Жіночої консультації, у якому будуть проводити спостереження дітей з групи ризику та допомогатимуть доглядати та лікувати немовлят після виписки з пологового будинку.

Висококваліфікований дитячий лікар-невролог Оксана Кужель визначатиме основні напрямки оцінювання для раннього виявлення будь-яких проблем у дітей з групи ризику, щоб забезпечити своєчасне втручання й оптимальне задоволення медичних потреб.

Також придбали сучасну мобільну рентгенівську систему, яку готують до експлуатації, та реанімаційні системи для новонароджених.

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

У луцькому пологовому створили нове відділення

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Теги: Луцьк, пологовий будинок, відділення, кабінет
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