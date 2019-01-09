У луцькому пологовому створили нове відділення





Про це



Інформують, що заклад готується до підписання договору з НСЗУ на ІІ-ІV квартали 2021 року.



Так, для виконання вимог за пакетом медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»:



- оновили матеріальну базу (придбали транскутанний білірубінометр та аудіометр для проведення аудіологічного скринінгу);



- створили відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених з усіма комфортними умовами, організовали виходжування немовлят за методом Кенгуру;



- з 1 квітня почне функціонувати катамнестичний кабінет на базі Жіночої консультації, у якому будуть проводити спостереження дітей з групи ризику та допомогатимуть доглядати та лікувати немовлят після виписки з пологового будинку.



Висококваліфікований дитячий лікар-невролог Оксана Кужель визначатиме основні напрямки оцінювання для раннього виявлення будь-яких проблем у дітей з групи ризику, щоб забезпечити своєчасне втручання й оптимальне задоволення медичних потреб.



Також придбали сучасну мобільну рентгенівську систему, яку готують до експлуатації, та реанімаційні системи для новонароджених.





















Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому клінічному пологовому будинку створили нове відділення, кабінет та оновили матеріальну базу.Про це йдеться на фейсбук-сторінці медзакладу.Інформують, що заклад готується до підписання договору з НСЗУ на ІІ-ІV квартали 2021 року.Так, для виконання вимог за пакетом медичних послуг за напрямом «Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках»:- оновили матеріальну базу (придбали транскутанний білірубінометр та аудіометр для проведення аудіологічного скринінгу);- створили відділення постінтенсивного виходжування для новонароджених з усіма комфортними умовами, організовали виходжування немовлят за методом Кенгуру;- з 1 квітня почне функціонувати катамнестичний кабінет на базі Жіночої консультації, у якому будуть проводити спостереження дітей з групи ризику та допомогатимуть доглядати та лікувати немовлят після виписки з пологового будинку.Висококваліфікований дитячий лікар-неврологвизначатиме основні напрямки оцінювання для раннього виявлення будь-яких проблем у дітей з групи ризику, щоб забезпечити своєчасне втручання й оптимальне задоволення медичних потреб.Також придбали сучасну мобільну рентгенівську систему, яку готують до експлуатації, та реанімаційні системи для новонароджених.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію