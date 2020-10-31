вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Карпатах сніговий покрив сягає майже 2 метрів

В Карпатах сніговий покрив сягає майже 2 метрів
В Карпатах на схилах високогір’я сніговий покрив становить 1м 80 см.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Володимир Фригович.

«Середній покрив снігу в високогір’ї Карпат сягає 1 м 80 см. На станції Пожижевська нині покрив снігу сягає 1м і 3см», - повідомив Фригович.

За його словами, температурну весну в Карпатах варто очікувати не раніше, ніж наприкінці березня.

«Ще три дні поспіль на Прикарпатті ми очікуємо погодні умови без істотних опадів, вдень до 5-6 тепла, вночі -2+3 градуси тепла», - зазначив Фригович.

Потепління в Івано-Франківській області прогнозують на вихідні. Тоді вдень очікують до 12-15 тепла, вночі - близько 0, додав він.

Довідка:

Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України (раніше — Львівського відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Карпати, сніг, березень
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
І головне, уси сидять в стелю плюють, а потім раптова повінь і ой рятуйте.
Відповісти
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому пологовому створили нове відділення
Сьогодні, 12:50
Луцька райрада співпрацюватиме із фермерами-одноосібниками
Сьогодні, 12:41
В Карпатах сніговий покрив сягає майже 2 метрів
Сьогодні, 12:38
У Боголюбах під час пожежі врятували чоловіка з інвалідністю
Сьогодні, 12:22
Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун
Сьогодні, 12:12
Схожі новини
У Карпатах випало понад пів метра снігу У Карпатах випало понад пів метра снігу
15 січень, 11:36
У Карпатах випав сніг. ФОТО У Карпатах випав сніг. ФОТО
31 жовтень, 2020, 13:26
У Карпатах випав сніг У Карпатах випав сніг
27 вересень, 2020, 22:52
Карпати продовжує засипати снігом Карпати продовжує засипати снігом
03 червень, 2020, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У місті на Волині – антитерористичні навчання СБУ
Сьогодні, 13:27
 0
Без житла, але з двома автівками: статки очільниці муніципальної варти Юлії Сиротинської
Сьогодні, 13:25
 0
Нарешті справжня весна: в Україну от-от прийде потепління
Сьогодні, 13:14
 0
Зі списку присяжних Луцького міськрайонного суду хочуть виключити двох людей
Сьогодні, 12:52
 0
У луцькому пологовому створили нове відділення
Сьогодні, 12:50
 0
Медіа
відео
1/8