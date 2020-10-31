В Карпатах сніговий покрив сягає майже 2 метрів





Про це кореспонденту Володимир Фригович.



«Середній покрив снігу в високогір’ї Карпат сягає 1 м 80 см. На станції Пожижевська нині покрив снігу сягає 1м і 3см», - повідомив Фригович.



За його словами, температурну весну в Карпатах варто очікувати не раніше, ніж наприкінці березня.



«Ще три дні поспіль на Прикарпатті ми очікуємо погодні умови без істотних опадів, вдень до 5-6 тепла, вночі -2+3 градуси тепла», - зазначив Фригович.



Потепління в Івано-Франківській області прогнозують на вихідні. Тоді вдень очікують до 12-15 тепла, вночі - близько 0, додав він.



Довідка:



Пожижевська — одна з вершин Українських Карпат, розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей, у північно-західній частині хребта Чорногора. На пологішому схилі у північно-східному напрямку за назвою Пожижевська полонина на висоті 1550 м розташовані сніголавинна метеостанція, а також Біологічний стаціонар Інституту екології Карпат НАН України (раніше — Львівського відділення інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного).

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