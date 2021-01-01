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Луцька райрада співпрацюватиме із фермерами-одноосібниками

Луцька райрада співпрацюватиме із фермерами-одноосібниками
Ініціативний фермер Роман Юхимчук із села Мирків звернувся до голови Луцької районної ради Олександра Омельчука із пропозицією та власним баченням, як розвивати ягідництво та овочівництво в громадах.

Роман – власник фермерського господарства «Велес Груп», а також голова ГО «Асоціація Горохівсад», до якої входять садівники та ягідники Горохівщини, - йдеться на сайті Луцької райради.

«Люди мають заробляти на своїй землі. Просто їм треба підказати, як це правильно робити. Тому я маю пропозицію створити дорадчу службу при Луцькій районній раді, яка б рекомендувала територіальним громадам, аграріям, які працюють на їх території, які культури вигідно вирощувати, куди збувати продукцію», - запропонував фермер.

До складу дорадчої служби, на думку Романа Юхимчука, мали б увійти головний дорадник (консультант), агроном-консультант, експерт аграрного ринку ягідних та овочевих культур.

«Експертами на місцях в кожній ТГ можуть бути якраз власники особистого селянського господарства, ті, хто повсякденно працює на землі, відповідно до сучасного глобального ринку, якщо неможливо знайти роботу- то створи робоче місце сам!», - переконаний Роман.

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук зауважив, що фермери-одноосібники приносять користь для громади, тому потребують підтримки, тому доручив юридичному відділу районної ради вивчити питання створення дорадчої служби для співпраці із фермерами-одноосібниками.

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Теги: фермери, Луцька районна рада
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