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Зі списку присяжних Луцького міськрайонного суду хочуть виключити двох людей

Зі списку присяжних Луцького міськрайонного суду хочуть виключити двох людей
В обласному центрі Волині зі списку присяжних міськрайонного суду хочуть виключити двох людей.

Відповідне питання розглядали під час засідання комісії законності міської ради, повідомляє ІА "Волинські Новини".

Так, члени комісії розглянули проєкт рішення Про виключення із списку присяжних Луцького міськрайонного суду Волинської області Свиріпи С.Д. та Шпільки О.І.

Як зазначила директорка юридичного департаменту Наталія Юрченко, всі особи виключаються зі списку присяжних за власним бажанням, вони написали відповідні заяви.

Відзначимо, що Свиріпа Сергій Дмитрович займається підприємницькою діяльністю, натомість Шпілька Олена Іванівна працює старшою медичною сестрою у ЗДО №21.

Члени комісії підтримали питання, проте остаточне рішення прийме сесія.

Олександр ЗЕЛІНСЬКИЙ

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Теги: Луцький міськрайонний суд, присяжні, виключення
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