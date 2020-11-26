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У місті на Волині – антитерористичні навчання СБУ

У місті на Волині – антитерористичні навчання СБУ
З Володимир-Волинської міської ради евакуювали усіх працівників. Служба безпеки України у Волинській області проводить планові антитерористичні навчання.

Про це Суспільному телефоном розповіла працівниця міськради Тетяна Дьоміна.

Станом на 12:30 працівники усіх відділів та департаментів полишили робочі місця.

"Нас попросили не підходити близько до будівлі", - каже Тетяна Дьоміна.

Зі слів речниці Служби безпеки України у Волинській області Іванни Поліщук, у приміщенні міської ради тривають планові навчання: "Координаційна група антитерористичного центру при управлінні СБУ області проводить антитерористичні навчання. Їх проводять з метою відпрацювання дій працівників міської ради та правоохоронців вразі вчинення терористичного акту".

Скільки триватимуть антитерористичні навчання та коли працівники повернуться до роботи, наразі невідомо.

Нагадаємо, на початку березня працівники Нацполіції Волині проводили навчання в обласному центрі. Правоохоронці відпрацьовували навички щодо організації й тактики проведення поліцейських операцій. Проводили уявні затримання та розшук озброєних злочинців

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Теги: антитерористичні навчання, замінування, Володимир-Волинська міська рада
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