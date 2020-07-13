«Британський штам коронавірусу уже на всій території країни», – Степанов
Сьогодні, 14:02
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав декілька причин погіршення ситуації з пандемією в Україні. Одна з них – більша агресивність нового, британського штаму коронавірусу, який є втричі заразнішим, якщо порівняти з попереднім.
Про це міністр повідомив на брифінгу МОЗ, передає установа.
«Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу, на всій території нашої країни виявлено новий – британський штам вірусу. Він більш агресивний. Вражає молодих людей, більш контагіозний, тобто швидше передається та спричиняє тяжкий перебіг хвороби. З цим найперше і пов’язана висока кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі», – розповів Степанов.
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Міністр також додав, що для штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг хвороби практично не фіксують. До лікарень потрапляють не лише люди поважного віку, а й 30–40-річні. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому впродовж 3–6 місяців.
«Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на британський штам помирали від фізичної відсутності потреби дихати, хоча були водночас в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо і від наших західних колег, з якими підтримуємо постійний зв’язок, щоб надавати кваліфікованішу допомогу», – наголосив Степанов.
За словами міністра, ускладнює ситуацію і зневажливе ставлення деяких громадян до необхідності дотримуватися певних правил, встановлених МОЗ.
«Я розумію, як ми всі втомилися від карантинних обмежень. Розумію, як осточортіло користуватися засобами захисту. Я сам і моя родина живемо в таких умовах, але це єдина можливість вберегтися від хвороби, яка забирає життя. Зараз, як ніколи, потрібна згуртованість всіх українців, щоб ми перемогли недугу й позбулися ковіду. Так, в Україну прийшов новий штам, така реальність. Зі свого боку ми збільшуємо кількість ліжок, даємо ліки, але інколи лікарі стають безсилі в боротьбі з коронавірусом. Тому головний спосіб вберегти себе – дотримуватися встановлених у країні правил», – наголосив міністр.
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Про це міністр повідомив на брифінгу МОЗ, передає установа.
«Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу, на всій території нашої країни виявлено новий – британський штам вірусу. Він більш агресивний. Вражає молодих людей, більш контагіозний, тобто швидше передається та спричиняє тяжкий перебіг хвороби. З цим найперше і пов’язана висока кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі», – розповів Степанов.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Степанов розповів, чи запровадять найближчим часом в Україні загальнонаціональний локдаун
Міністр також додав, що для штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг хвороби практично не фіксують. До лікарень потрапляють не лише люди поважного віку, а й 30–40-річні. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому впродовж 3–6 місяців.
«Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на британський штам помирали від фізичної відсутності потреби дихати, хоча були водночас в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо і від наших західних колег, з якими підтримуємо постійний зв’язок, щоб надавати кваліфікованішу допомогу», – наголосив Степанов.
За словами міністра, ускладнює ситуацію і зневажливе ставлення деяких громадян до необхідності дотримуватися певних правил, встановлених МОЗ.
«Я розумію, як ми всі втомилися від карантинних обмежень. Розумію, як осточортіло користуватися засобами захисту. Я сам і моя родина живемо в таких умовах, але це єдина можливість вберегтися від хвороби, яка забирає життя. Зараз, як ніколи, потрібна згуртованість всіх українців, щоб ми перемогли недугу й позбулися ковіду. Так, в Україну прийшов новий штам, така реальність. Зі свого боку ми збільшуємо кількість ліжок, даємо ліки, але інколи лікарі стають безсилі в боротьбі з коронавірусом. Тому головний спосіб вберегти себе – дотримуватися встановлених у країні правил», – наголосив міністр.
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