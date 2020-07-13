«Британський штам коронавірусу уже на всій території країни», – Степанов

Міністр охорони здоров'яназвав декілька причин погіршення ситуації з пандемією в Україні. Одна з них – більша агресивність нового, британського штаму коронавірусу, який є втричі заразнішим, якщо порівняти з попереднім.Про це міністр повідомив на брифінгу МОЗ, передає установа.«Ми вже увійшли в третю хвилю пандемії коронавірусу, на всій території нашої країни виявлено новий – британський штам вірусу. Він більш агресивний. Вражає молодих людей, більш контагіозний, тобто швидше передається та спричиняє тяжкий перебіг хвороби. З цим найперше і пов’язана висока кількість госпіталізацій, яка значно зросла під час третьої хвилі», – розповів Степанов.Міністр також додав, що для штаму характерна важка клінічна картина, а безсимптомний перебіг хвороби практично не фіксують. До лікарень потрапляють не лише люди поважного віку, а й 30–40-річні. Крім органів дихання, вірус почав вражати слизові, нирки, печінку та навіть центральну нервову систему. А дві третини людей, які перехворіли, потребують додаткової реабілітації від постковідного синдрому впродовж 3–6 місяців.«Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі на британський штам помирали від фізичної відсутності потреби дихати, хоча були водночас в абсолютній свідомості. Ці дані ми отримуємо і від наших західних колег, з якими підтримуємо постійний зв’язок, щоб надавати кваліфікованішу допомогу», – наголосив Степанов.За словами міністра, ускладнює ситуацію і зневажливе ставлення деяких громадян до необхідності дотримуватися певних правил, встановлених МОЗ.«Я розумію, як ми всі втомилися від карантинних обмежень. Розумію, як осточортіло користуватися засобами захисту. Я сам і моя родина живемо в таких умовах, але це єдина можливість вберегтися від хвороби, яка забирає життя. Зараз, як ніколи, потрібна згуртованість всіх українців, щоб ми перемогли недугу й позбулися ковіду. Так, в Україну прийшов новий штам, така реальність. Зі свого боку ми збільшуємо кількість ліжок, даємо ліки, але інколи лікарі стають безсилі в боротьбі з коронавірусом. Тому головний спосіб вберегти себе – дотримуватися встановлених у країні правил», – наголосив міністр.