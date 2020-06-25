Поліщук просить бізнес допомогти місту грошима у боротьбі з коронавірусом

Міський головазвернувся до бізнесу з проханням допомогти у боротьбі з пандемією COVID-19.Про це йдеться на сайті міської ради.Зазначають, лікувальні заклади міста готові до прийому хворих, однак, на жаль, у силу різних обставин міський бюджет не в змозі покрити усіх потреб. Тому Луцький міський голова звернувся до керівників провідних підприємств громади із проханням допомогти у фінансуванні заходів, спрямованих на боротьбу з пандемією.“У 2020 році світ зіткнувся з пандемією COVID-19. З березня в Україні оголошено карантинні заходи. Луцька міська рада не залишилась осторонь викликів часу і оперативно здійснила комплекс заходів, спрямованих на боротьбу з хворобою.Для реалізації комплексних заходів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 з бюджету Луцької міської територіальної громади було виділено:24 128,1 тис. грн на потреби КП «Волинська обласна клінічна лікарня»;500 тис. грн обласним медичним закладам, що розташовані в Луцьку, на забезпечення перевезення працівників;500 тис. грн Волинському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Волинській обласній інфекційній лікарні для проведення додаткових виплат працівникам, які працюють у небезпечних умовах праці, що спричинені поширенням коронавірусу;60 тис. грн для Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на забезпечення перевезення хворих з хронічною нирковою недостатністю.Крім того, комунальним підприємствам охорони здоров’я Луцької МТГ було виділено 11 334,7 тис. грн в тому числі:для закупівлі засобів індивідуального захисту (маски одноразові, маски багаторазові марлеві, халати одноразові, захисні окуляри закритого типу, маски-респіратори FFP3, набори костюмів захисних, комбінезони протиепідемічні стерильні, рукавички нітрилові, щитки захисні, шапочки медичні одноразові, дезінфікуючі, антисептики, тощо), лікарських препаратів, медичних виробів та розхідних матеріалів, дезінфікуючих – 2 345,1 тис. грн;для закупівлі апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисню, аналізаторів для проведення ІФА, медичного обладнання для тимчасового інфекційного стаціонару обладнання – 4 704,5 тис. грн;на оплату транспортних послуг для перевезення медичних працівників комунальних підприємств охорони здоров’я – 1 406,3 тис. грн;на проведення доплат медичним працівникам за перебування у небезпечних умовах праці – 2 500 тис. грн;на оплату послуг з харчування для комунальних підприємств охорони здоров’я Луцької міської територіальної громади, які надають стаціонарну медичну допомогу хворим на COVID-19 (харчування працівників, задіяних у наданні стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19) – 378,8 тис. грн.В частині приміщень акушерського корпусу Луцького клінічного пологового будинку в листопаді 2020 року відкрито тимчасовий інфекційний стаціонар (далі – ТІС) для надання стаціонарної медичної допомоги хворим на COVID-19 у складі КП «Луцька міська клінічна лікарня», який розрахований на 214 місць, з них на даний момент 110 – з кисневими точками.В найкоротші терміни були виконані ремонтні роботи в приміщеннях ТІСу, збільшено пропускну здатність магістральних киснепроводів, встановлено додаткові кисневі пункти та змонтовано два резервуари для рідкого кисню. Закуплено та встановлено 50 кисневих концентраторів потужністю 10 літрів на хвилину з можливістю використання двома пацієнтами одночасно.ТІС забезпечено в достатній кількості пульсоксиметрами, встановлено пересувний рентгенапарат, два переносних апарати ультразвукової діагностики. Підготовлено приміщення з відповідним проведенням ремонтних робіт для встановлення закупленого спірального комп’ютерного томографа.Разом з тим, частина обладнання і робіт, наданих для забезпечення функціонування «ковідного шпиталю» не профінансована. Заборгованість перед контрагентами на сьогодні становить близько 11,5 млн грн.Зважаючи на поширення коронавірусної хвороби та необхідність продовження комплексних заходів, що спрямовані на захист здоров’я та життя наших громадян, серед яких також є працівники Вашого підприємства, просимо розглянути можливість участі у фінансуванні вищезазначених заходів.Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо подолати небезпеку та забезпечити стабільну життєдіяльність Луцької міської територіальної громади”, - йдеться в листі.