На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО
Сьогодні, 14:37
Сьогодні, 23 березня, в буферній зоні митного поста «Доманово» Ратнівського району відбулася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 т з неконцентрованою азотною кислотою.
Повідомлення про інцидент до служби 101 надійшло о 9:20, інформує УДСНС України у Волинській області.
До місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області, які провели аварійно-рятувальні роботи – ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної хімічної речовини та обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.
Витік ліквідували о 13:25. До заходів залучали 3 одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.
Потерпілих внаслідок події немає.
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Повідомлення про інцидент до служби 101 надійшло о 9:20, інформує УДСНС України у Волинській області.
До місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області, які провели аварійно-рятувальні роботи – ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної хімічної речовини та обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.
Витік ліквідували о 13:25. До заходів залучали 3 одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.
Потерпілих внаслідок події немає.
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