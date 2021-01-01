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На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО

На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО
Сьогодні, 23 березня, в буферній зоні митного поста «Доманово» Ратнівського району відбулася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 т з неконцентрованою азотною кислотою.

Повідомлення про інцидент до служби 101 надійшло о 9:20, інформує УДСНС України у Волинській області.

До місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області, які провели аварійно-рятувальні роботи – ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної хімічної речовини та обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.

Витік ліквідували о 13:25. До заходів залучали 3 одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.

Потерпілих внаслідок події немає.

На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО
На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО

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Теги: Волинь, витік, азотна кислота, рятувальники
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