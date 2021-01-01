На Волині посеред траси з автоцистерни стався витік азотної кислоти. ФОТО





Повідомлення про інцидент до служби 101 надійшло о 9:20,



До місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області, які провели аварійно-рятувальні роботи – ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної хімічної речовини та обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.



Витік ліквідували о 13:25. До заходів залучали 3 одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.



Потерпілих внаслідок події немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 23 березня, в буферній зоні митного поста «Доманово» Ратнівського району відбулася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 т з неконцентрованою азотною кислотою.Повідомлення про інцидент до служби 101 надійшло о 9:20, інформує УДСНС України у Волинській області.До місця виклику прибули рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області, які провели аварійно-рятувальні роботи – ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції, осадили хмару небезпечної хімічної речовини та обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами. Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.Витік ліквідували о 13:25. До заходів залучали 3 одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.Потерпілих внаслідок події немає.

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