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Будинок на 207 «квадратів» і 250 тисяч «під подушкою»: що в декларації головної освітянки Волині

Будинок на 207 «квадратів» і 250 тисяч «під подушкою»: що в декларації головної освітянки Волині
Начальниця управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації Людмила Плахотна у 2020 році заробила 335 286 гривень.

Про це йдеться у декларації про доходи, опублікованій на сайті НАЗК.

Людмила Плахотна володіє землею на 0,11 га у Зміїнці, на 1,04 га, 0,34 га та, 09 га у Фалемичах. Також головна освітянка Волині - власниця будинку у Зміїнці на 207 "квадратів".

Плахотна не задекларувала жодних транспортних засобів, проте її чоловік Юрій їздить BMW 735I 2000 року випуску.

У 2020 році начальниця управління освіти і науки заробила 335 286 гривень, тобто більше 27 тисяч у місяць, отримала гонорари у розмірі 1000 та 987 гривень. Її чоловік отримав 72000 гривень пенсії і дохід від відчуження рухомого майна у громадянина Олексія Байдюка - 49 тисяч гривень.

Готівкою тримає Плахотна 250 000 гривень.

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Теги: декларація, Людмила Плахотна, освіта
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