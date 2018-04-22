Будинок на 207 «квадратів» і 250 тисяч «під подушкою»: що в декларації головної освітянки Волині

Людмила Плахотна у 2020 році заробила 335 286 гривень.



Про це йдеться у декларації про доходи, опублікованій на сайті



Людмила Плахотна володіє землею на 0,11 га у Зміїнці, на 1,04 га, 0,34 га та, 09 га у Фалемичах. Також головна освітянка Волині - власниця будинку у Зміїнці на 207 "квадратів".



Плахотна не задекларувала жодних транспортних засобів, проте її чоловік Юрій їздить BMW 735I 2000 року випуску.



У 2020 році начальниця управління освіти і науки заробила 335 286 гривень, тобто більше 27 тисяч у місяць, отримала гонорари у розмірі 1000 та 987 гривень. Її чоловік отримав 72000 гривень пенсії і дохід від відчуження рухомого майна у громадянина Олексія Байдюка - 49 тисяч гривень.



Готівкою тримає Плахотна 250 000 гривень.

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