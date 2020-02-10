В «червоних» зонах уряд заборонив ходити без масок в парках та на вулицях
Сьогодні, 15:25
Кабінет міністрів заборонив у "червоних" зонах поширення Covid-19 ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.
Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише "УП".
В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".
За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та - велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування;
Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.
Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
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Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише "УП".
В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".
За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:
- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
- пам'ятки культурної та історичної спадщини;
- майдани, площі, бульвари, проспекти;
- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та - велосипедні доріжки;
- пляжі;
- кладовища;
- інші території загального користування;
Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.
Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.
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Коментарі 1
Щоби то ще придумати...Скупчення людей в приміщення,які не вентилюються-ось де вогнище(лікарні,поліклініки,школи,церкви,молитовні приміщення,транспорт...).Там спочатку порядок наведіть.
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