В «червоних» зонах уряд заборонив ходити без масок в парках та на вулицях





Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише



В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".



За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:



- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

- пам'ятки культурної та історичної спадщини;

- майдани, площі, бульвари, проспекти;

- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та - велосипедні доріжки;

- пляжі;

- кладовища;

- інші території загального користування;



Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.



Нагадаємо, станом на 23 березня в Україні 8 областей та столиця Київ потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів заборонив у "червоних" зонах поширення Covid-19 ходити на територіях загального користування під час карантину без захисних масок.Про це йдеться в постанові Кабміну від 22 березня, пише "УП" В одному із пунктів постанови уряду йдеться про те, що у "червоних" зонах поширення коронавірусу забороняється "перебування на територіях загального користування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно".За законом України про благоустрій, до територій загального користування належать:- парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;- пам'ятки культурної та історичної спадщини;- майдани, площі, бульвари, проспекти;- вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та - велосипедні доріжки;- пляжі;- кладовища;- інші території загального користування;Також Кабмін заборонив роботу підвісних канатних доріг.Нагадаємо, станом на 23 березняпотрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу.

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