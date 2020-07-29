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Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою

Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою
Працівники Колківського лісового господарства хочуть облаштувати на території Кривого лісу спеціальні шляхи для туристів, встановити місця для відпочинку, альтанки та майданчики.

Урочище Кривий ліс розташоване на околиці селища Колки Маневицького району. Площа урочища — майже 5 гектарів. На території немає жодного рівного дерева: усі сосни в урочищі мають викривлену форму, - пише Суспільне.

"Причину викривлення сосон вияснити не вдалося нікому", - повідомила Суспільному прес-секретарка Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства Світлана Думська.

Лісівники кажуть, кривим деревам понад 100 років. Їх не вражають шкідники, хоч молоді сосни, висаджені навколо — пошкоджені.
Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою

"Кривий ліс у майбутньому може стати популярним туристичним місцем нашого краю. Він уже є на всіх туристичних маршрутах та "екологічних стежках", що розробило наше обласне управління лісового та мисливського господарства", — каже директор Колківського держлісгоспу Сергій Матчук.
Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою

За коментарем Суспільне звернулося до науковців. Доцент кафедри лісового і садово-паркового господарства ВНУ імені Лесі Українки, Василь Войтюк називає кілька імовірних причин викривлення сосен:

1. Дерева були умисно кимось пошкоджені;

2. Природна аномалія: тривалий вплив вітрів чи унікальні ландшафтні умови, які коригували ріст дерев, коли вони мали гнучкий, податливий стовбур.

"Усі сосни в Кривому лісі нахилені в одну сторону і це ускладнює вияснення причини. До речі, подібний ліс є у Польщі і там також ростуть сосни." — зазначає Василь Войтюк.

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Теги: Кривий ліс, дослідження, феномен, Волинь
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