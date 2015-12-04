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На Волині судитимуть працівницю банку, яка вкрала гроші вкладника

На Волині судитимуть працівницю банку, яка вкрала гроші вкладника
Працівницю банку на Волині судитимуть за привласнення грошей вкладника.

Слідство вважає, що у квітні 2018 року контролер-касир служби касових операцій однієї з філій банку зняла грошові кошти в сумі 31 530 гривень із рахунку вкладника та витратила їх на власні потреби, -

Тепер за свої незаконні дії жінка, яка відшкодувала завдану злочином шкоду, відповідатиме перед судом.


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Теги: працівниця, банк, крадіжка, кошти, гроші
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