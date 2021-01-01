У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
Учора, 23 березня, луцькі патрульні зафіксували два випадки порушення ПДР пішоходами.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На відео видно, як пішоходи, перебуваючи в стані сп'яніння, перебігають дорогу перед службовими автомобілями патрульної поліції.
Із чоловіками патрульні здійснили профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому та склали відповідні адміністративні матеріали, передбачені ч. 3 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановлених місця, вчинені особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
Штраф – 680 гривень.
Нагадують, протягом 2020 року патрульні зафіксували 3 242 порушень ПДР пішоходами.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На відео видно, як пішоходи, перебуваючи в стані сп'яніння, перебігають дорогу перед службовими автомобілями патрульної поліції.
Із чоловіками патрульні здійснили профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому та склали відповідні адміністративні матеріали, передбачені ч. 3 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановлених місця, вчинені особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
Штраф – 680 гривень.
Нагадують, протягом 2020 року патрульні зафіксували 3 242 порушень ПДР пішоходами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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