вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО

У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО
Учора, 23 березня, луцькі патрульні зафіксували два випадки порушення ПДР пішоходами.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

На відео видно, як пішоходи, перебуваючи в стані сп'яніння, перебігають дорогу перед службовими автомобілями патрульної поліції.

Із чоловіками патрульні здійснили профілактичні бесіди щодо недопущення порушень ПДР у майбутньому та склали відповідні адміністративні матеріали, передбачені ч. 3 ст. 127 (Перехід проїзної частини у невстановлених місця, вчинені особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
Штраф – 680 гривень.

Нагадують, протягом 2020 року патрульні зафіксували 3 242 порушень ПДР пішоходами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, порушники, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Як воно – вакцинуватися від COVID-19? ВЛАСНИЙ ДОСВІД
Які дороги на Волині ремонтуватимуть цьогоріч. ПЕРЕЛІК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Сьогодні, 16:18
На Волині судитимуть працівницю банку, яка вкрала гроші вкладника
Сьогодні, 15:50
У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою
Сьогодні, 15:32
В «червоних» зонах уряд заборонив ходити без масок в парках та на вулицях
Сьогодні, 15:25
Схожі новини
Пересів на пасажирське сидіння: у Луцьку п'яний водій хотів обдурити патрульних. ФОТО Пересів на пасажирське сидіння: у Луцьку п'яний водій хотів обдурити патрульних. ФОТО
03 березень, 14:00
Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи Кладовище, поліція та медколедж: де у Луцьку засуджені та порушники відбувають громадські роботи
25 лютий, 18:16
У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами У Луцьку затримали 19-річного хлопця з наркотичними речовинами
25 лютий, 14:16
У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО У Луцьку п'яний водій, втікаючи від патрульних, заїхав у сніговий замет. ВІДЕО
23 лютий, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучан безкоштовно обстежували на наявність туберкульозу: які результати
Сьогодні, 16:24
 0
Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині судитимуть працівницю банку, яка вкрала гроші вкладника
Сьогодні, 15:50
 0
У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43
 0
Кривий ліс, який розташований поблизу селища Колки, хочуть зробити туристичною принадою
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8