Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Сьогодні, 16:18
Двоє посадовців Державної еконспекції у Волинській області постануть перед судом за одержання 1000 доларів хабара.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, що посадовців, які в таку суму оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання у зменшенні розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря, викрили 12 січня 2021 року.
Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.
Нагадаємо, що посадовців, які в таку суму оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання у зменшенні розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря, викрили 12 січня 2021 року.
Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Сьогодні, 16:18
У Луцьку п'яні пішоходи попалися патрульним, коли перебігали дорогу перед авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:43