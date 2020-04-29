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Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька

Судитумуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька
Двоє посадовців Державної еконспекції у Волинській області постануть перед судом за одержання 1000 доларів хабара.

Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.

Нагадаємо, що посадовців, які в таку суму оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання у зменшенні розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря, викрили 12 січня 2021 року.

Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.



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Теги: хабар, інспектори, екологи, суд, Луцьк
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