Судитимуть двох інспекторів-екологів, яких зловили на хабарі у центрі Луцька





Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.



Нагадаємо, що посадовців, які в таку суму оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання у зменшенні розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря,



Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє посадовців Державної еконспекції у Волинській області постануть перед судом за одержання 1000 доларів хабара.Про це інформує пресслужба прокуратури Волині.Нагадаємо, що посадовців, які в таку суму оцінили своє сприяння суб’єкту господарювання у зменшенні розміру штрафних санкцій, накладених на підприємство за ненормативні викиди забруднюючих речовин у повітря, викрили 12 січня 2021 року Невдовзі вони постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.

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